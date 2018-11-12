Гитариста Aerosmith госпитализировали после концерта

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на TMZ, после своего выступления Перри зашел в гримерку в «ужасном» состоянии, после чего ему вызвали скорую. Отмечается, что его унесли на носилках.



Джо Перри

Позже представитель 68-летнего гитариста Aerosmith Марси Рондан рассказала, что рокеру вызвали «скорую помощь», когда он начал испытывать проблемы с дыханием после выступления на концерте у Билли Джоэла в Нью-Йорке.

«Ему дали кислород, перед госпитализацией поставили трахеальную трубку. Сейчас он в госпитале, в сознании и может говорить», — объяснила Рондан.

Два года назад Перри уже увозили со сцены — это произошло во время его выступления в Бруклине с группой Hollywood Vampires.