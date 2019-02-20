Universal Music Russia займется корпоративами

Музыкальная индустрия адаптируется под персональные запросы: исполнители продолжают эксперименты с выступлениями, все чаще выбирая закрытые вечеринки в качестве арены для шоу. Корпоративное направление концертного бизнеса планомерно развивается, давая возможность как большим брендам, так и частным заказчикам получить желанную звезду на закрытую вечеринку.

На восходящей волне популярности специальных и частных мероприятий российский офис глобального музыкального лейбла Universal Music Group открывает новое букинг-направление. Благодаря прямому контакту с артистом, многолетнему опыту и детальной экспертизе, Universal Music Live становится той самой единой точкой входа, соединяющей клиента и музыкантов, и позволяющей сэкономить время и бюджет в рамках сжатых сроков.

Universal Music Live осуществляет букинг как мировых звезд, так и локальных артистов, учитывая различные запросы и вкусы корпоративных и частных клиентов. Руководителем нового направления назначен Михаил Гинзбург, ранее выступавший партнёром агентства IMA International Music Agency (Германия/Швейцария).

В портфолио Михаила значатся успешные кейсы по организации частных шоу с такими звездами как Anastasia, Enrique Iglesias, Il Divo, Jamie Cullum, Pussycat Dolls, Rag'n'bone Man, Seal, Shakira, ZAZ и многими другими.