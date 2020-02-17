Зарегистрированные доходы от музыки выросли на 11,6% в годовом исчислении в результате роста доходов от подписки и потокового вещания, которые выросли на 21,5% по сравнению с 2018 годом.

Генеральный директор Vivendi Арно де Пуйфонтен заявил, что Universal «использует потоковый бум».



Universal Music Group

Результаты были опубликованы после заключения в декабре 2019 года соглашения с консорциумом Tencent Holdings о приобретении 10% UMG на основе оценки в 30 млрд евро (24,9 млрд фунтов). Ожидается, что он закроется в первой половине 2020 года. Консорциум имеет опцион еще на 10%.

«Мы все взволнованы стратегическим обоснованием этого шага», - сказал де Пуйфонтен во время объявления о доходах. Несмотря на то, что это открывает новые возможности в Китае, IMPALA оспаривает этот шаг .

Материнская компания Vivendi подтвердила, что восемь банков оказывают помощь в продаже дополнительных пакетов акций UMG. Первичное публичное размещение акций запланировано на 2023 год.

Хотя аналитики были взволнованы этим заявлением, характер любого IPO остается неясным. Вивенди исключил IPO еще в 2018 году, но, похоже, изменил курс.

«Сроки и условия IPO будут определены в надлежащее время», - сказал де Пуйфонтен в сегодняшнем отчете о доходах.

Это следует за неожиданным решением Warner Music Group снова выйти на публику с IPO.

График релизов UMG помог улучшить физические продажи (рост на 3,1% в годовом исчислении), что компенсировало продолжающееся снижение продаж загружаемых файлов (снижение на 23,2%).

Среди музыкальных бестселлеров на 2019 год были релизы Билли Эйлиш, Пост Мэлоун, Тейлор Свифт, Арианы Гранде и японской группы King&Prince, а также продолжение продаж саундтрека к фильму «Звезда родилась», выпуск 50-летнего юбилея The Beatles и несколько альбомов от Queen.

Доходы от музыкальных релизов выросли на 9,2% по сравнению с 2018 годом, что также обусловлено увеличением подписных и потоковых доходов. В этом месяце Тейлор Свифт подписала контракт с Universal Music Publishing Group.

Доходы от мерчендайзинга и прочих доходов выросли на 73,7% по сравнению с 2018 годом в результате увеличения туристической активности и роста розничных продаж и доходов D2C.

EBITA UMG составила 1,124 млрд евро (933 млн фунтов), увеличившись на 22,3% в постоянной валюте.