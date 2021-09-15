Universal Music Group выводят на IPO

Как сообщает MarketWatch, звукозаписывающая компания рассчитывает получить оценку в 33 млрд евро в ходе IPO.

В августе она продала 10% в UMG компании SPAC миллиардера Билла Акмана Pershing Square Holdings. В рамках этой сделки UMG была оценена в 35 млрд евро.



Universal Music Group

Ранее Vivendi объявила, что распределит 60% акций UMG между собственными акционерами. Порядка 20% компании принадлежит конгломерату китайских инвесторов во главе с Tencent.

Торги акциями UMG начнутся 21 сентября, говорится в проспекте IPO компании.

Universal Music - крупнейшая в мире звукозаписывающая компания, с которой работают такие звезды как Леди Гага, Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Она также владеет правами на музыкальные композиции Queen, The Beatles, а также Боба Дилана.

В прошлом году выручка UMG составила порядка 7,4 млрд евро, почти половину выручки Vivendi.