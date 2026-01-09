Автомобиль Леонида Агутина сбил отца Сергея Приказчикова

По словам артиста, на тот момент ему было всего 14 лет, а его сестре — 12. Вместе с отцом они стояли у заднего входа в цирк, где должен был состояться концерт Агутина. Все ждали появления музыканта, когда к месту подъехала машина, но манёвр оказался неудачным.

«И водитель как-то неаккуратно так подъехал, что слегка толкнул отца моего. Получается авария, ДТП», — вспомнил музыкант.



Сергей Приказчиков

Спустя 25 лет певец рассказал эту историю самому Леониду Агутину. Реакция оказалась неожиданно тёплой и искренней. По словам Сергея, его коллега очень переживал, несмотря на то, что с момента происшествия прошло столько лет и поинтересовался, не получил ли отец каких-либо травм. Сам Приказчиков признался, что эта история ему очень хорошо запомнилась. Сейчас он вспоминает о ней с улыбкой на лице.