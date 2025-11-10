Лариса Долина заявила, что её хотели убить

Об этом сообщила адвокат артистки в Балашихинском городском суде Московской области, который начал рассмотрение этого дела.



Лариса Долина

Возбуждено уголовное дело за угрозу убийством в связи с расследованием мошенничества на сумму 317 миллионов рублей, касающегося квартиры певицы.

«В сентябре 2024 года в адрес Ларисы Александровны, а также в мой адрес, как представителя потерпевшего, поступили угрозы убийством, на основании чего были возбуждены уголовные дела. Данные угрозы воспринимались мной и Ларисой Александровной вполне как реальные. Данное уголовное дело не расследовано до конца, приостановлено. Лица, которые нам угрожали, не изобличены, в связи с чем имеется опасность угрозы, в том числе жизни и здоровью Ларисы Александровны, из-за активного освещения [судебного процесса] в СМИ. Лица требовали от меня прекращения уголовного дела, на которое я якобы могу повлиять, а также забрать заявление; угрожали взорвать её машину, если не прекратится уголовное дело. Кто эти лица, мне и Ларисе Александровне не известно, как и неизвестны правоохранительным органам».

По информации ТАСС, судебный процесс будет проходить в закрытом режиме, без доступа для СМИ и посторонних лиц. Сама Лариса Долина лично не планирует участвовать в этом процессе.