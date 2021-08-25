Лариса Долина со звездами выпустила песенный ответ Вале Карнавал

Под бойкий фанк 80-х Лариса Долина с подаренной ранее Валей в шоу «Музыкалити» укулеле поет: «Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика», передавая укулеле музыканту, а тот играет на нем соло.

Напомним, Долина и Карнавал впервые встретились на YouTube-шоу «Музыкалити» с Максимом Галкиным. Юная тиктокерша вывела из себя 65-летнюю Долину, когда пыталась петь. По мнению Вали Карнавал, любой человек может петь, и для этого не нужно получать музыкального образования. Однако Долина взбесилась, услышав эти слова, и заявила, что любой уважающий себя артист должен иметь профильное образование. Или хотя бы знать ноты.



Кадр из клипа

В клипе режиссера Софии Спириной появляются в качестве поддержки именитые артисты прошлых лет: Валерий Агутин, Николай Басков, Сергей Лазарев, Сосо Павлиашвили, Александр Панайотов, Максим Галкин, Валерий Меладзе, Анжелика Варум, Байгали Серкебаев, Дима Билан, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Владимир Пресняков и др.