Суд не нашел следов участия Жукова и Потехина в песнях «Руки Вверх!»

Об этом сказано в материалах судебного заседания по спору вокруг авторских прав на песни "Руки вверх!", с которыми ознакомился ТАСС.

«На основании анализа представленных доказательств в совокупности районный суд пришел к выводу, что представленные ООО "Издательство "Джем" материальные носители выпущены законно в 1998-1999 гг. с соблюдением прав авторов и исполнителей и с указанием на правообладателей/производителей фонограмм. Таким образом, именно Маликов А. И. инициировал в 1998 и 1999 годах запись (создание) спорных фонограмм, финансировал их изготовление. Поскольку истцы не представили в дело сами фонограммы произведений, указанных в спорных договорах, материальные носители, содержащие сведения о правообладателях, сведения об аренде ими студии звукозаписи, оплате оказанных услуг, районный суд пришел к выводу, что Жуков С. Е. и Потехин А. Е. не доказали факт изготовления ими спорных фонограмм», - сказано в материалах дела.



Сергей Жуков

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Там также указано, что в ходе заседания суда был допрошен свидетель, который осуществлял студийную запись песен для альбома "Без тормозов". По его словам, инициатором записи фонограмм был Маликов, с ним проходило обсуждение даты и времени записи, согласование работ, он же оплачивал их проведение. Жуков же выступал лишь как автор и исполнитель песен, но не как создатель фонограммы, использованной в альбоме.

Ранее сообщалось, что Жуков и второй участник дуэта Алексей Потехин обратились в суд с требованием признать недействительным договор, по которому группа передала права на песни "Крошка моя", "Вернись", "Лишь о тебе мечтая", "Я тебя украду" и другие композиции из альбомов "Сделай погромче" и "Без тормозов" продюсеру Андрею Маликову и ООО "Издательство "Джем". Сторона Жукова считает, что это соглашение было составлено с нарушением закона об авторских правах, и подала в Симоновский суд Москвы жалобу с требованием его отмены, но проиграла процесс. Апелляция решение первой инстанции подтвердила.

Сейчас жалоба на эти решения направлена музыкантами "Руки вверх!" в Верховный суд России.