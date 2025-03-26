Участнику «Голоса» вменили липовые концерты за госсчет

По информации СМИ, его подозревают в мошенничестве с Пушкинской картой на сумму 1,3 миллиона рублей.

По версии СК, 31-летний Кадыров действовал вместе со знакомой — Еленой Гурко, которая работает заместителем худрука киноконцертного зала "Эльдар". Предварительно, пара организовывала липовые концерты Эмиля в "Эльдаре", билеты на которые раскупали через Пушкинские карты. Выступления не проводили, киноконцертный зал получал переводы из бюджета.



Эмиль Кадыров

Общий ущерб: около 1,3 млн рублей. Компетентные органы заинтересовались певцом после того, как обратили внимание, что на его концерты с госсчёта уходит подозрительно много денег. Причём людей без Пушкинской карты он почему-то особо не интересовал. В итоге к Кадырову наведался спецназ.

Столичный СК возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В ведомстве уточнили, что подозреваемыми был разработан сложный многоэтапный план для хищения средств, выделяемых в рамках программы «Пушкинская карта».

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«Путем обмана соучастники похищали денежные средства, находящиеся на социальных картах, посредством приобретения билетов на музыкальное мероприятие. Также они подыскивали тех, кто мог оформить „Пушкинские карты“ с указанием заведомо недостоверных персональных данных получателей для приобретения с их использованием билетов на организуемые участниками преступной группы культурные мероприятия», — говорится в Telegram-канале Следкома.

При проведении мероприятия, уточняют правоохранители, соучастники фиктивно гасили билеты, при этом зрителей на нем не было.

«В дальнейшем соучастники предоставляли в профильное министерство недостоверные сведения о проведении мероприятия, на основании которых похитили более 1 млн рублей бюджетных средств и денежных средств банка», — добавили в СК РФ.

На настоящий момент с фигурантами проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Кадыров учился в Российской академии музыки имени Гнесиных. Наибольшую известность он получил благодаря участию в четвертом сезоне проекта «Голос». Под наставничеством народного артиста РФ Александра Градского он дошел до этапа четвертьфинала. Позднее стал солистом театра «Градский Холл».