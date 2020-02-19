Алсу призналась в накрутке голосов за дочь в «Голос. Дети»

Она сказала это в интервью Ксении Собчак для YouTube-канала "Осторожно, Собчак!"

По словам певицы, в ходе голосования было невозможно отдать свой голос, не заплатив, все SMS были платными, оно действовало по принципу аукциона. Ведущий Дмитрий Нагиев не раз призывал слать больше платных сообщений, поскольку собираемые деньги идут на благотворительность. Алсу заверила, что действовала в соответствии с правилами телеканала.



Алсу с мужем

Она напомнила, что по правилам каждый телезритель может отправить не больше 20 SMS за участников конкурса.

"Я лично купила 40 СМС. У меня два телефона. И я строчила в паузах между съемками", - призналась она.

По ее словам, все в семье сделали так же, а еще попросили об этом всех друзей и родственников. В среднем, как она считает, речь шла о примерно 20 SMS от каждого, но за каждым голосом стоял живой человек.

На вопрос о массовых накрутках с телефонов с похожими номерами она ответила, что ничего об этом не знает.

"Первый канал" показал финал шоу "Голос.Дети" 26 апреля. По итогам SMS-голосования дочь Алсу получила 55,5% голосов и победила. Пресс-служба канала назвала эти результаты аномальными, поскольку разрыв между Микеллой Абрамовой и следующим призером составил 80 000 голосов, и начал проверку.

Голосование проверяла компания Group-IB. Она выявила массовые накрутки голосов с помощью ботов в пользу дочери Алсу. Эксперты отметили резкий старт голосования за девочку, когда с самого начала ее выступления в финале за нее стало поступать до 300 звонков и SMS в секунду. По их оценке, в накрутке участвовали около 9500 номеров, с которых поступило больше 41 000 голосов, в основном из Башкирии.

Также в Group-IB заметили, что у дочери Алсу было больше 2000 абонентов, отдавших за нее 20 и больше голосов, это выходило за рамки статистической погрешности. В итоге за Абрамову в среднем было отдано почти восемь голосов с одного телефона, тогда как среднее значение у остальных участников - около 1,5, а среднее значение за все сезоны шоу "Голос" в России, включая взрослые и детский проекты, составляет 1,33.

Результаты конкурса были отменены, выигрыш Абрамовой пошел на благотворительность, а "Первый канал" изменил правила голосования.