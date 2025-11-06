Алсу отказалась от сахара и кофе в пользу спорта

Плотный гастрольный график потребовал от певицы серьёзной работы над здоровьем, включая строгие ограничения в питании и регулярные тренировки.
«Диета, питание и спортивный образ жизни. Теперь даже на отдыхе я стараюсь заниматься спортом. Это тоже для меня что-то новенькое. И это не для похудения, а для общего самочувствия. Исключила сахар, кофе пару месяцев не пила. Отказ от кофе для меня был вообще очень сложный... Захотелось лучше себя чувствовать, больше энергии. И это прям сработало очень хорошо», — поделилась Алсу.
Певица призналась, что освоила несколько экстремальных хобби: научилась стрелять, кататься на беговых лыжах и даже набила татуировку. Однако сейчас на новые увлечения времени практически не остаётся, вся энергия направлена на творчество и поддержание физической формы для выступлений.