«Готова к экспериментам»: Алсу рассказала о новом клипе и творческих планах

Музыку написала Дарья Кузнецова, с которой артистка сотрудничает уже много лет, а стихи - Наталья Соничева, кардиолог-генетик по профессии. Алсу рассказала, как родилась композиция.

«Авторы замечательные. Наталья Соничева - близкий друг нашей семьи, генетик мирового масштаба, занятой человек, и я даже не подозревала о ее увлечении. Но вдруг она присылает мне свои стихи со словами «а вдруг понравится, и кто-то захочет написать музыку». Я их отправила Даше, и буквально за неделю она написала песню и прислала мне демку. И мы стали записывать».



Живая премьера «Скучаю вопреки» прошла на «Авторадио»

Премьера песни «Скучаю вопреки» прошла на всех ведущих стриминговых площадках 28 апреля. И уже в первую неделю мая должен выйти клип на новую композицию, в котором Алсу предстанет в необычном для себя образе.

«Я там играю супергероиню, которая спасает мир. Давно мечтала снять что-нибудь в стиле экшен. Песня соответствует и просит драйва. Клип снимали в Эмиратах, но благодаря использованию компьютерной графики я там буду не только в песках, но и на космическом корабле, и в других местах. Это обязательно надо увидеть».



Алсу рассказала о том, что любит куролесить

В последнее время перемены и изменения в амплуа можно было наблюдать и по другим проектам артистки. В эфире «Авторадио» она поделилась опытом участия в шоу «Конфетка», после которого в своих соцсетях певица призналась, что любит куролесить. Певица пообещала, что эксперименты продолжатся…

«Почему бы и нет. Я вообще сейчас нахожусь на таком этапе жизни и творчества, что готова к экспериментам. Дети подросли, и больше стало времени для себя, и могу пробовать что-то новое, может быть, какие-то неожиданные фиты и дуэты. Начинается юбилейный год, и, я надеюсь, он пройдет ярко».



Алсу нынешний возраст совсем не тяготит

В этом году певица отмечает круглую дату – ей исполнится 40 лет. По словам Алсу, нынешний возраст ее совсем не тяготит, и она спокойно относится к этой цифре. Также в эфире «Авторадио» певица поставила точку в вопросе о своем возможном повторном участии в Евровидении. В 2000 году певица выступала на этом конкурсе от России и заняла второе место.

«Этот вопрос мне задают довольно часто. Несколько раз и Филипп Киркоров предлагал все спродюсировать, написать песню. Но реально ли превзойти второе место? Смог, конечно, Дима Билан, но шансов очень мало. Второе место я считаю практически победой. Лично для меня, в моей карьере, это однозначно была личная победа, которую до сих пор все вспоминают, хотя прошло уже 23 года. Я бы не хотела ворошить прошлое. Это достойное место и грандиозный этап в моей жизни, и пусть остается так».