Алсу в «Скучаю вопреки» открыла порталы в другие миры

Ролик снял режиссер и оператор Евгений Курицын. В нем Алсу поет на фоне древнего разрушенного храма, бродит по пустыне и катается на звездолете.

«Это обязательно надо увидеть. Я давно мечтала попробовать себя в роли супергероини, и наконец-то появилась подходящая песня и команда для воплощения этой идеи. У нас получился настоящий мини фильм в жанре фэнтези или даже крутая компьютерная игра!», - представила Алсу свою новую работу.



Алсу

В сюжете клипа присутствуют порталы в другой мир и каменные фигуры обнявшихся людей, которые потом разрушаются, обнажив скрывающуюся под ними пару.