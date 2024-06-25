Алсу спела о расставании с мужем

В первой песне певицы, выпущенной в 2024 году, отразились личные впечатления певицы от непростых изменений в ее жизни - разводе и предательстве мужа. Авторы композиции - Марк Французов и Наталья Соничева.

««Я учусь не бояться» — песня о медленном и сложном процессе исцеления разбитого сердца,- отмечают представители Алсу. – Это композиция о смелости, позволяющей оставить позади то, что ранит. Дуализм лирики получает свое прямое продолжение в звучании, где уязвимость и меланхолия в виде нежного вокала и трогательной скрипки соседствуют со стальной решительностью в динамичных, эмоциональных припевах, в которых к размеренным мелодиям подключаются выразительные гитары и бодрая ритм-секция».

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Алсу

Параллельно Алсу намекнула в соцсетях, что ее супруг Ян Абрамов изменял ей с Анастасией Решетовой. Под постом модели о том, что «не стала бы смотреть на женатого мужчину», певица оставила лаконичный комментарий: «Врет».