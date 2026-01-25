Роман Рябцев выпустил альбом «Я стал другим» из 90-х

В альбом вошли 12 песен, многие из которых были сочинены очень давно.
«Кажется, это уже стало моей личной традицией: вот уже третий год подряд я выпускаю альбом в свой день рождения. Традиция хоббитов дарить подарки гостям явно оказалась заразительной, да и что может быть лучшим подарком музыканту, чем то, что его музыку слушают люди, - рассказал Роман Рябцев. - Немного истории. В 1992 году французская радиостанция Radio France International проводила конкурс Rock de l'Est ("Рок с востока") среди музыкантов из стран бывшего соцлагеря. От России я тоже участвовал и, неожиданно для себя, получил в качестве приза контракт на запись альбома во Франции. И ровно 33 года назад, 25 января 1993 года я этот контракт подписал в кафе на набережной в Каннах: это было прямо-таки как в кино про настоящий шоу-бизнес. В качестве дополнительного подарка французы купили мне синтезатор моей мечты Kurzweil K-2000, драм-машину и секвенсор, дабы я мог как следует подготовиться к записи альбома.
В том же 1993 году я сначала поехал в Париж на репетиции с группой Les Avions, которую мне выделили в качестве аккомпанирующих музыкантов, а потом во второй раз уже на запись в студию. Месяца на запись альбома, увы, катастрофически не хватило. Сделать все, как следует и как я себе представлял,- не получилось. И дело не в языковом барьере (с английским у меня проблем нет), а в разном видении: трех недель репетиций оказалось недостаточно для того, чтобы попасть с французами в одну музыкальную волну и потому мы в студии частенько спорили, даже ругались и в итоге делали по несколько разных миксов песен (как хотел я, как хотел продюсер и как видел звукорежиссер).
В итоге я остался недоволен тем, что получилось, ну да ладно. Все-таки запись во Франции была бесценным опытом: у нас в студиях так не работали вообще и я очень многому за этот месяц научился.
А потом скоропостижно скончался куратор моего проекта и альбом так и не вышел. Ибо Radio France International - это государственное радио, что-то типа нашего иновещания в то время, и французская бюрократия (мать всех бюрократий) похоронила проект (денег не жалко- они казенные!).Чиновники просто забыли назначить кого-нибудь вместо Жака Пайе, так все и закончилось.
В 1994 году я решил перезаписать эти (плюс новые) песни уже в Москве, но я снова остался недоволен тем, что получилось. Техническое оснащение студии было, мягко говоря, очень скудным и мне снова не удалось достичь того звучания, которое я задумывал. Тем не менее, альбом "Если я стану другим" я все-таки выпустил в 1995 году... и все эти годы неиллюзорно страдал от его качества. К тому же я тогда почему-то решил написать русскоязычные тексты для пары песен, которые изначально сочинил на английском. Идея, честно говоря, себя не оправдала. Текстами я сам был недоволен, но сроки поджимали. Единственная французская запись, которая вошла в него, была "Не смотри на меня"».
Альбома "Если я стану другим" (1995) на стримингах уже почти нет. Но пиратские оцифровки найти можно.
«Ну а год назад я, по просьбам слушателей, перезаписал некоторые свои старые песни и выпустил их в альбоме "Слушай воздух". И знаете, как легко на душе стало? Камень с нее буквально упал, когда я наконец сделал их так, как надо. Гештальт был закрыт навсегда, ага. Только вот "Если я стану другим" мне тоже не давал покоя и я решил: гулять, так гулять!
"Я стал другим" неспроста так называется. Кроме того, что мне сегодня 56, а не 23 и я весьма сильно изменился с тех пор, альбом дополнен тремя песнями, которых в оригинальном издании не было. И я, наконец, вернул оригинальные английские тексты тем самым двум песням. И они теперь звучат правильно, как и были изначально написаны. Слушайте, добавляйте в плейлисты и... меняйтесь. Никогда не старайтесь оставаться теми же, кем были много лет назад. Без перемен нет движения вперед. Ни в музыке, ни в жизни».