Роман Рябцев выпустил альбом «Я стал другим» из 90-х

В альбом вошли 12 песен, многие из которых были сочинены очень давно.

В том же 1993 году я сначала поехал в Париж на репетиции с группой Les Avions, которую мне выделили в качестве аккомпанирующих музыкантов, а потом во второй раз уже на запись в студию. Месяца на запись альбома, увы, катастрофически не хватило. Сделать все, как следует и как я себе представлял,- не получилось. И дело не в языковом барьере (с английским у меня проблем нет), а в разном видении: трех недель репетиций оказалось недостаточно для того, чтобы попасть с французами в одну музыкальную волну и потому мы в студии частенько спорили, даже ругались и в итоге делали по несколько разных миксов песен (как хотел я, как хотел продюсер и как видел звукорежиссер).

В итоге я остался недоволен тем, что получилось, ну да ладно. Все-таки запись во Франции была бесценным опытом: у нас в студиях так не работали вообще и я очень многому за этот месяц научился.

А потом скоропостижно скончался куратор моего проекта и альбом так и не вышел. Ибо Radio France International - это государственное радио, что-то типа нашего иновещания в то время, и французская бюрократия (мать всех бюрократий) похоронила проект (денег не жалко- они казенные!).Чиновники просто забыли назначить кого-нибудь вместо Жака Пайе, так все и закончилось.

В 1994 году я решил перезаписать эти (плюс новые) песни уже в Москве, но я снова остался недоволен тем, что получилось. Техническое оснащение студии было, мягко говоря, очень скудным и мне снова не удалось достичь того звучания, которое я задумывал. Тем не менее, альбом "Если я стану другим" я все-таки выпустил в 1995 году... и все эти годы неиллюзорно страдал от его качества. К тому же я тогда почему-то решил написать русскоязычные тексты для пары песен, которые изначально сочинил на английском. Идея, честно говоря, себя не оправдала. Текстами я сам был недоволен, но сроки поджимали. Единственная французская запись, которая вошла в него, была "Не смотри на меня"».