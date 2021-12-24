Александра Градского россияне назвали музыкантом 2021 года

Народный артист России Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Музыкант и композитор является автором музыки к фильмам "Романс о влюбленных", "Узник замка Иф", "Искусство жить в Одессе". Исполнитель песен "Нам не жить друг без друга", "Как молоды мы были". В последние годы был членом жюри телешоу «Голос».



Александр Градский

"На первом месте наша большая потеря Александр Градский - 9%", - сказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Далее следуют Филипп Киркоров (4%), по 3% назвали Полину Гагарину и Дениса Мацуева, 2% отметили Николая Баскова и Моргенштерна.

Самыми популярными блогерами в 2021 году по мнению российских интернет-пользователей стали Юрий Дудь (5%), Даня Милохин (3%) и Михаил Литвин (2%).

Самыми популярными телепередачами в 2021 году стали сразу «Голос» (5%), «60 минут» (4%) и «Поле Чудес» (3%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в декабре. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.