Ушел из жизни Александр Градский

После перенесённого в сентябре коронавируса здоровье Александра Градского ухудшилось: в последнее время артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах, но продолжал работать на съемках шоу «Голос», где был наставником. Команда проекта старалась по возможности облегчить работу музыканта: его доставляли на съёмки в лежачем положении, поставили вентилятор напротив кресла и освободили от длинных обсуждений выступлений.

26 ноября Градского экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что на плохое самочувствие артист пожаловался, когда находился у себя дома. Больше суток врачи боролись за его жизнь в реанимации, но спасти музыканта не удалось — он умер 28 ноября около двух часов ночи от инфаркта головного мозга в возрасте 72 года.



Александр Градский

Ближайшие выпуски шоу «Голос» выйдут с Александром Градским. Об этом в своём письме сообщает Первый канал.

«Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил «Голос» до конца. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир. Мы считаем своим долгом довести 10-й сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время».

Единственной широко известной «в народе» песней в исполнении Градского оказалась песня Пахмутовой «Как молоды мы были». Однако всю свою жизнь Градский вел активную деятельность.

Он - основатель третьей по времени создания (после «Братьев» и «Сокола») советской рок-группы «Славяне» (1965) и группы «Скоморохи» (1966). Сотрудничал с композитором Давидом Тухмановым, который впоследствии пригласил его спеть несколько композиций для альбома «Как прекрасен мир» (1972). Режиссёр Андрей Михалков-Кончаловский пригласил Градского как композитора в свой фильм «Романс о влюблённых» (1974). Всего автор музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов.

Александр Градский - выпускник факультета академического пения ГМПИ им. Гнесиных (1974). Обучался в Московской консерватории по классу композиции у Т. Н. Хренникова (1976—1977).

В 1976 году записал композицию Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были» для фильма «Моя любовь на третьем курсе». Песня стала лауреатом фестиваля «Песня-77» и до последнего дня была «визитной карточкой» певца.

Автор рок-оперы «Стадион» (памяти Виктора Хары) (1985), над которой Градский работал более 10 лет; роли в этой опере исполняли известные певцы и актёры Советского Союза: Алла Пугачёва, Иосиф Кобзон, Елена Камбурова, Андрей Макаревич, Андрей Миронов, Михаил Боярский и др. Ведущий радиопрограммы «Хит-парад Александра Градского», в которой было представлено около 107 артистов разных жанров; в частности, свой первый эфир получили А. Башлачёв, Ю. Шевчук, К. Кинчев, В. Цой, а также Д. Маликов и В. Пресняков.

Участвовал в организации ряда советских рок-фестивалей, таких как «Рок-панорама». В 2014 году открыл в Москве собственный музыкальный театр «Градский Холл».

В 1988 году исполнил партию Звездочёта в опере Римского-Корсакова «Золотой петушок» в спектакле Большого театра (дирижёр — Евгений Светланов).



Градской в шоу «Голос»

Выпустил более 18 долгоиграющих дисков, автор нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен. С 2012 года - регулярный член жюри телеконкурса «Голос» на Первом канале.

О дате и месте похорон будет объявлено позже.