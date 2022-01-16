Вдову Александра Градского ограбили

Мошенники догнали автомобиль Марины Коташенко на ЦКАД в районе съезда на Киевское шоссе, следуя со стороны д. Глагольево. Она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. После чего трое мужчин вышли из автомобиля и вместе с Мариной уехали на её машине к ней домой. По пути угрожали ей предметами, похожими на пистолет, говорили, что она должна им денег, которые ей не принадлежат и велели позвонить всем, кто был дома, чтобы они ушли оттуда.



Александр Градский и Марина Коташенко

На автомобиле Марины они заехали во двор в гараж и прошли в дом, сообщает телеграм-канал Shot. Под угрозой расправы с близкими женщина рассказала, что деньги лежат на втором этаже под кроватью. Банда забрала 100 млн и тем же составом вместе с вдовой Градского уехала тем же маршрутом.

Марину Коташенко высадили в Апрелевке, а сами пересели в другой автомобиль и уехали.

Девушка была в таком шоке, что обратилась в правоохранительные органы лишь спустя несколько часов после случившегося.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).