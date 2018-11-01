Александр Градский стал отцом в четвертый раз

Сейчас мама и малыш находятся в больнице и прекрасно себя чувствуют, пишет «Стархит».

Малыш стал четвертым ребенком для Градского и вторым для его избранницы.



Александр Градский

Градский старше своей избранницы на 32 года.

В 2014 году у пары родился сын Александр. Малыш появился на свет в США, где Котошенко помогали лучшие медики. Сам Градский в редких интервью признавался, что благодарен супруге за ее поддержку и безграничную любовь.

К слову, у мэтра отечественной сцены есть и двое старших детей: 37-летний Даниил и 32-летняя Мария. Градский поддерживает хорошие отношения со всеми своими наследниками, а дочь даже помогала артисту в работе на шоу «Голос».