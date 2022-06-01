Еще одна жена Градского потребовала долю в наследстве

Женщина, которая прожила с певцом 20 лет, заявила, что именно при ней Градский стал популярен, и они совместно приобрели недвижимость и другие активы. Беседа между представителями сторон назначена на 27 июня 2022 года.



Александр Градский





«Градская О.С. требует выделить 1/2 долю в части имущества, нажитого во время брака с Градским А.Б, исключив его из состава наследуемого, и признать за ней право собственности. Общим имуществом супругов просит признать несколько нежилых помещений и земельных участков, жилое и нежилое здания», — прокомментировали в пресс-службе суда.

У скончавшегося 28 ноября 2021 года артиста осталось 5 официальных наследников: вдова Марина Коташенко, с которой он прожил с 2003 по 2021 годы, но на которой женился только за месяц до смерти; двое их общих маленьких сыновей — Александр и Иван; а также взрослые Даниил и Мария от Ольги Фартышевой.