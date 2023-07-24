На наследников Градского подали в суд

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Похоже, что наследники Александра Градского не очень дорожат наследством артиста. Работники театра, которым руководил певец, были вынуждены обратиться в суд, чтобы достучаться до вдовы и детей мэтра.

Причиной конфликта стали дорогостоящие автомобили, доставшиеся по наследству родственникам Градского: два «Мерседеса» и золотой «Линкольн» занимают парковочные места у театра и мешают его работникам.

Александр Градский
Александр Градский

Художественному руководителю театра «Градский Холл» Алексею Рыбникову не удалось решить конфликт с наследниками артиста мирным путем, поэтому он решил обратиться в суд, чтобы вынудить вдову и старший детей певца убрать авто, занимающие парковочные места, предназначенные сотрудникам. Первое заседание в Тверском суде назначено на 5 сентября.

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