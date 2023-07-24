На наследников Градского подали в суд

Причиной конфликта стали дорогостоящие автомобили, доставшиеся по наследству родственникам Градского: два «Мерседеса» и золотой «Линкольн» занимают парковочные места у театра и мешают его работникам.



Александр Градский

Художественному руководителю театра «Градский Холл» Алексею Рыбникову не удалось решить конфликт с наследниками артиста мирным путем, поэтому он решил обратиться в суд, чтобы вынудить вдову и старший детей певца убрать авто, занимающие парковочные места, предназначенные сотрудникам. Первое заседание в Тверском суде назначено на 5 сентября.