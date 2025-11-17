Сергей Галанин в день рождения выпустил альбом с Вокс и Ютой

«Мне будет очень приятно если вы найдёте на этой пластинке что-то для себя родное, знакомое и близкое вам», - говорит Сергей Галанин.

Названием альбома послужила фраза из песни «Голоса, которую группа исполнила с Алисой Вокс (с ней также записана песня «Парус»).



Сергей Галанин

«На пластинке есть ещё дуэт замечательный с Ютой, с которой до этого мы уже спели несколько совместных композиций, называется она «Небо и звезды». А также песня «Клюёт» — о рыбалке, о мужчинах, которые рвутся на природу с гитарами и удочками. Эта песня спета вместе с Михаилом Рябовым из группы «Mordor».