Башаков, Галанин и Романов готовят совместный проект

Лидер коллектива «Башаков Band» Михаил Башаков рассказал как родилась идея проекта.

«В очередной раз, столкнувшись в жизни с бездарностью, я задумался. Причем это совершенно неважно, где эта бездарность, в творчестве ли, или в повседневной жизни. Бездарность может проявляться в каких-то простых поступках. Я подумал, как это некрасиво, как это убого. А смогу ли я этому противостоять, в первую очередь внутренне? Конечно, смогу подумал я. А хватит ли энергии воплотить это противостояние, желания, гармонии? Ну конечно хватит, ответил я сам себе. «ПатроновДоХрена»! Вот эта фраза, как у Высоцкого, когда-то была «Я сейчас взорвусь, как триста тонн тратила. Во мне заряд нетворческого зла». Отсюда, собственно и такой дебержераковский посыл воевать с глупостью, подлостью, с унылостью и победить это, конечно же, в первую очередь в себе», — рассказал НСН музыкант.

Дата релиза проекта пока неизвестна.