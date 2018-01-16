Галанин представил клип своего нового проекта

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На днях Сергей Галанин представил первый клип своего нового акустического проекта «ВИА «ДворняГи». Видео было снято на композицию «Все будет хорошо».

«Все получилось как-то само собой: написалась новогодняя песня. В сам Новый год, к сожалению, я болел, поэтому ориентировался уже на Старый Новый год. Живьем поиграли, все это сняли. Идя спрятаться за какими-то масками в моей голове была изначально. Разные были способы ее осуществить, но вот год собаки победил: я вспомнил о своих собачках с пластинки «Собачий вальс». И вот мы придумали эти маски. Ну и, соответственно, название сразу прилепилось к этим маскам», - пояснил НСН артист.

Сергей Галанин рассказал, что слушателей ждет целая серия клипов на новые песни, которые уже в этом году составят полноценный альбом проекта «ВИА «ДворняГи» с живым акустическим звуком.

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