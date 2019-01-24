Галанин готовит новый альбом через «адовы муки»

А её музыкант очень не любит.



Сергей Галанин

«На студию обязательно надо садиться. Пока и лень и времени не хватает. Все этот момент оттягиваю, оттягиваю. Но в том году вынуждены будем начать, деваться некуда. Материала очень много, на двойную пластинку, и, кроме того, на подходе новые песни. В общем, сплошные адовы муки. Надо садиться на студию, все записывать, а дальше разбираться, что - к чему», - отметил артист.

Приступить к записи пластинки Сергею Галанину мешает не только его отношение к студийной работе, но и плотный гастрольный график. В ближайшее время музыкант играет вместе с Гариком Сукачёвым. В рамках тура «59:59» золотой состав «Бригады С» выступит не только в российских городах, но и отправится в Германию – уже в начале февраля.