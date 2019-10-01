Три улицы назвали в честь Сукачева, Галанина и Корчемного

Большой Сукачевский переулок назван в честь Гарика Сукачева, Малый Галанинский переулок – Сергея Галанина, улица Марата Корчемного получила имя бас-гитариста и бэк-вокалиста рок-группы «Пикник» Марата Корчемного.



Гарик Сукачев

В деревню Синявка Марата Корчемного пока не приглашали, рассказал музыкант в эфире НСН. Однако он сам намерен отправиться в Липецкую область, на свою родину, чтобы сделать ответный шаг:

«Придется поехать туда, дерево посадить, забор какой-нибудь покрасить»

Впрочем, к появлению в топонимике деревни улицы своего имени музыкант «Пикника» призвал поклонников относиться без лишней серьезности.

«Я к этому отношусь с юмором. С какой стороны к этому вопросу не подходи, эта история вызывает у меня улыбку. Не надо к этому относиться серьезно. Причиной этой истории был Сукачев и Галанин, а я в эту компанию попал, скорее всего, потому что неподалеку там родился – в Липецке. Мне приятно быть в компании таких хороших людей».

Марат Корчемный — коренной липчанин, проживший в Липецке большую часть своей жизни, а Игорь Сукачев и Сергей Галанин — выпускники липецкого училища культуры.