Сергей Галанин снял пассажиров метро в клипе «Я люблю поезда»

14 декабря 2017 года на станции метро "Курская" в рамках акции "Музыка в метро" состоялся полноценный электрический концерт группы "СерьГа", съемка которого и легла в основу этого клипа.

В ролях - москвичи и гости столицы - обычные пассажиры московской подземки, спешащие по своим делам жители мегаполиса, случайно встретившие в метро настоящее рок-шоу. Для такого необычного концертного антуража идеально подошла композиция "Я люблю поезда" из альбома "ПримеТы". Песня о немалой части нашей жизни, проходящей в вагонах метрополитена, поездов пригородного и дальнего следования, песня о нашем постоянном движении во времени и пространстве.

Режиссер клипа - Михаил Максимов.