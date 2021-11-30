Алексей Рыбников стал врио худрука театра Градского

Алексей Рыбников сочинил оперу-драму «Le prince André. Князь Андрей Болконский» 18-19 мая на сцене театра Et Cetera состоится премьера оперы-драмы «Le prince André. Князь Андрей Болконский» Алексея Рыбникова. Автор бессмертных музыкальных шедевров «Юнона и Авось» и «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» Алексей Львович Рыбников представляет свою новую работу по мотивам романа «Война и мир» - «Le prince André. Князь Андрей Болконский». Сюжет современной оперы выстроен вокруг судьбы этого очень цельного человека — с момента его появления в салоне Анны Шерер до последних минут его жизни после смертельного ранения в битве под Бородино.



Сцена из оперы



«Идею спектакля по роману Толстого мне подсказала...

Крутой, Матвиенко и Гагарина вошли в Совет по культуре Президент РФ обновил состав Совета по культуре и искусству, а также назначил руководителей четырех межведомственных комиссий при совете. В обновлённом Совете – 55 человек, из которых в прежнем составе Совета работали 27 человек. Это известные музыканты Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Денис Мацуев, деятели театрального искусства Александр Калягин, Евгений Миронов, Валерий Фокин, балерина Светлана Захарова, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, скульптор Андрей Ковальчук, кинорежиссёр-документалист Сергей Мирошниченко, художник-аниматор Александр Петров, хореограф Борис Эйфман, руководители...

Союз композиторов попросил Путина сохранить Дом звукозаписи Союз композиторов России направил письма президенту РФ Владимиру Путину, вице-премьеру правительства РФ Ольге Голодец, министру культуры РФ Владимиру Мединскому и главе комитета по культуре Госдумы Елене Ямпольской с просьбой помочь сохранению Государственного дома радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ) на Малой Никитской в Москве, которому грозит выселение. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава организации, народный артист России Алексей Рыбников.



"Мы узнали об этой истории накануне и сегодня направили письма, - сказал Рыбников. - У нашей музыкальной культуры отнимают возможность делать записи в помещениях с уникальнейшей акустикой, которые были построены специально для этого. Все, что там было записано, сделано - а это огромные фонды, - многократно издано "Фирмой Мелодия" и пользуется колоссальным спросом во всем мире, составляет славу нашей...

Путин вручил госпремии в области литературы и искусства Президент России Владимир Путин вручил в Кремле премии главы государства для молодых деятелей культуры, а также премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2017 год получили худрук Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер за просветительскую деятельность, народный артист России, композитор Алексей Рыбников за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и директор школы- интерната для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимир Чикишев за реализацию программы единого образовательного пространства "...