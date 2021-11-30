Алексей Рыбников стал врио худрука театра Градского

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Композитор Алексей Рыбников стал временным художественным руководителем театра "Градский холл", сообщается на сайте мэра Москвы.

"Обязанности художественного руководителя театра "Градский Холл" временно возложены на народного артиста России композитора Алексея Рыбникова", - указано в сообщении.

Алексей Рыбников
Алексей Рыбников

По словам Рыбникова, которые приводятся на сайте, композитор считает своим долгом возглавить театр после ухода Градского.

"Конечно, я, как и все, был потрясен внезапным известием о смерти Александра Градского. Это ярчайшая творческая личность. Его искусство стало настоящим открытием в начале 1970-х годов, когда он ворвался в музыкальный мир советской эпохи, ломая все устои и на полвека утвердив свои правила великого музыканта. Многие годы Александр был моим другом", - добавляются слова Рыбникова.

Алексей Рыбников — советский и российский композитор, народный артист РФ, председатель совета Союза композиторов России, театральный художественный руководитель и продюсер.

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