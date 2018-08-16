Союз композиторов попросил Путина сохранить Дом звукозаписи

Об этом сообщил ТАСС в четверг глава организации, народный артист России Алексей Рыбников.

"Мы узнали об этой истории накануне и сегодня направили письма, - сказал Рыбников. - У нашей музыкальной культуры отнимают возможность делать записи в помещениях с уникальнейшей акустикой, которые были построены специально для этого. Все, что там было записано, сделано - а это огромные фонды, - многократно издано "Фирмой Мелодия" и пользуется колоссальным спросом во всем мире, составляет славу нашей музыкальной культуры".

В письмах сказано, что студийный комплекс, построенный в конце 1930-х годов, в 2002 году был передан ГТРК "Культура". Сейчас Всероссийская государственная телерадиовещательная компания (ВГТРК) передает эти здания ФГУП Издательство "Известия" управления делами президента РФ.

"В связи с этим в данный момент производятся вывоз аппаратуры и подготовка к демонтажу и перепрофилированию всего комплекса под офисные помещения. Уникальная звуковая техника демонтируется и вывозится на склады в Курскую область. Таким образом, в ближайшее время студийный комплекс для записи симфонических оркестров, аналогов которому в России нет, будет ликвидирован. Также будет утрачена репетиционная база двух ведущих российских оркестров - государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством народного артиста СССР Ю. А. Башмета и Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского под руководством народного артиста СССР В. И. Федосеева", - говорится в обращении.

В качестве решения Рыбников предлагает обменять помещения в доме 24, стр. 1 и стр. 2, перешедшие в ведение "Известий", на нежилые помещения аналогичного размера из имущественного комплекса Союза композиторов России и государственной фирмы звукозаписи "Фирма Мелодия". Как отмечает глава Союза композиторов, возможности организации на данный момент ограничены отсутствием собственной площадки для организации концертов, а "Фирма Мелодия" не имеет своей студии звукозаписи, хотя именно эта сфера деятельности является основополагающей для компании. "На базе ГДРЗ мог бы быть создан современный медиакластер для создания аудио- и видеоконтента, используя уже имеющиеся репетиционную базу и студийный комплекс", - отметил Рыбников.