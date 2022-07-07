Александр Чайковский стал председателем Совета Союза композиторов

Премьеру этой хоровой оперы показали еще в 2020 году на московском фестивале Башмета. Она довольно сложна по постановке: требуется сразу несколько хоров, два контратенора, да и декорация громоздкая и не слишком мобильная. В Сочи задействовали Камерный хор МГК, Камерный хор «Нижний Новгород», Капеллу Республики Абхазия, Мужскую военную капеллу и даже Народный хор РАМ им. Гнесина.



«Сказ о Борисе и Глебе»



Кроме того, еще на премьере у меня возникли вопросы к драматургу Михаилу Дурненкову