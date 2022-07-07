Александр Чайковский стал председателем Совета Союза композиторов

В новый состав совета также вошли Эдуард Артемьев, Кузьма Бодров, Марк Булошников, Александр Клевицкий, Владимир Матецкий, Алексей Рыбников и другие музыкальные деятели.
Перестановки произошли во время очередного съезда организации, состоявшегося 7 июля в Российском национальном музее музыки в Москве. На мероприятии присутствовали представители 44 региональных отделений.
Кроме выборов в руководящие органы, была принята новая редакция Устава Союза композиторов России, обязательное количество созывов совета сократилось с четырех до двух раз в год.
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