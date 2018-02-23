Звезды народных инструментов сыграли с оркестром Башмета и двумя ансамблями

Отчасти это связано с тем, что в Академии для молодых исполнителей на фестивале впервые появился департамент народных инструментов, пока только русских (хотя про баян так уже не скажешь...). Неудивительно, что пришла в голову мысль соединить на одной сцене симфонический оркестр, ансамбли народных инструментов и сольных исполнителей. Итого — на сцене Зимнего театра Сочи сразу три больших коллектива — симфонический оркестр «Новая Россия» п/р Юрия Башмета, Государственный академический русский народный ансамбль им. Л.Зыкиной «Россия» и Санкт-Петербургский молодежный оркестр национальных инструментов «Терема».



Юрий Башмет

После оркестровой увертюры «Руслан и Людмила» показал себя ансамбль «Россия», сидящий тут же на сцене по левую руку от «Новой России». Фантазия Куликова на тему «Липа вековая» оказалась неспешной, с переливающимися дробями балалаек и домр.



Олег Пискунов

Финал концерта-симфонии для балалайки с оркестром Цыганкова играли уже вместе, солировал Олег Пискунов. Партия тут виртуозная, но Пискунов показал мягкое звукоизвлечение и отменную технику. Оркестр и ансамбль прозвучали вполне сыгранно, а затем на сцену вышел и сам растроганный автор, он же педагог Академии…



Олег Пискунов и оркестр «Новая Россия»

Вечно «бисовый» номер Юрия Башмета — русская песня из «Мавры» Игоря Стравинского. Но тут сюрприз в том, что «Новая Россия»-то молчит, а играют переложение для ансамбля народных инструментов! Вместо скрипичных четных всхлипов — пиццикато балалаек и домр, и это действительно необычно. Башметовский альт невероятно элегичен и лукав, как всегда. С народными инструментами кажется, будто привычный оркестр слегка огрубили и минимизировали — так это забавно слышать. Хотя сыграла «Россия» превосходно.



Юрий Башмет и «Россия»

Но ждали больше мировую премьеру Александра Чайковского «Слово о полку Игореве» - написанный специально по заказу фестиваля Башмета эпос с участием актера Михаила Ефремова, «Новой России» п/у Дениса Власенко, солирующего альта Юрия Башмета, да еще и ансамбля народных инструментов «Россия».



«Слово о полку Игореве»

Жесткие тембры народников напоминают порой звучание жесткого клавесина поверх бархатной мягкости симфонического оркестра. Михаил Ефремов читает яростно: «Лучше убитым быть, чем пленным быть!», и Чайковский нагнетает: суровые арпеджио, атональные тревожные пассажи что у оркестров, что у солирующего альта. Перкуссия панически потрескивает. Лишь на лирическом монологе про любовь к России и ее рекам ненадолго напряжение спадает. И вновь дело к битве: пробуждаются барабаны.



Михаил Ефремов

Музыка А. Чайковского тут столь кинематографична (или мультяшна, как посмотреть), что буквально иллюстрирует этот древний текст на современном русском, хотя и не буквально. И этот образный язык необыкновенно «идет» тексту, выглядит сегодняшним прочтением. Влияние Шостаковича и Стравинского очевидно, и тоже уместно. Финальное «Князьям слава и дружине!» обыгрывается в противовес траурным хриплым глиссандо альта вниз, в самые низкие хрипы, и завершается бодрым «Аминь» от Ефремова. Автор тут же, в зале, и внимательно слушает.



Александр Чайковский

Эклектичную «Садовую симфонию» того же Александра Чайковского сыграли задорно, в первую очередь в силу бойкости солистов, сплошь преподавателей Музыкальной академии на фестивале. Они показывали отменное мастерство — Михаил Дзюдзе (бас-балалайка), Александр Цыганков (домра), Вячеслав Афанасьев (домра-альт), Фридрих Липс (баян). Оркестр «Новая Россия» мягко поддерживал их, но больше находился в каком-то своем отдельном самодостаточном мире, несмотря на все усилия Дениса Власенко.



Михаил Дзюдзе, Александр Цыганков, Фридрих Липс и Вячеслав Афанасьев

Концертино для цимбал и оркестра народных инструментов Курьяна примечательно тем, что первую половину цимбалы играют на приглушенном ленточкой тембре, фактически как перкуссия. И лишь во второй ленточка убирается, и тут уже звучит мелос, да еще с подтяжками, глиссандо и прочими яркими эффектами для зрителя. Вероника Прадед с оркестром «Терема» именно эффектно и сыграла.



Вероника Прадед и «Терема»



Баттулга Ванчиндорж

А дальше началась национальная музыка. В Сочи приехал Баттулга Ванчиндорж, специалист по тувинскому горловому пению морин хуур, спел монгольскую народную «Хоёр нутгийн эрх». Оркестровый «Рассказ старого горца» Гольского представил кавказские мотивы, и весьма технично. Особенно громкие аплодисменты снискала виртуозная исполнительница на казахском кобызе Азиза Бейсенгулова — ее техника и ощущение музыки практически симфоничны. Георгий Нефедов на балалайке виртуозно сыграл «Скерцо» Жилинского.



Азиза Бейсенгулова



Георгий Нефедов

Культовый духовик и вокалист Роберт Юлдашев сначала выдал электронный мощный сет «Легенда о журавлях» в духе Deep Forest вместе с ансамблем «Курайсы» и «Теремами», а затем вместе с Юрием Башметом и дудукистом Вартаном Арутюняном исполнил впечатляющую версию «Крунк» («Журавль») с «Новой Россией» и «Теремами».



Роберт Юлдашев и «Курайсы»



Роберт Юлдашев

Завершился этот длинный мультикультурный гала-концерт русской народной песней «Степь на степь кругом» в исполнении всех трех оркестров.



«Степь на степь кругом»

Если цель была в том, чтобы показать, как много впечатляющих музыкантов есть в мире на национальных инструментах — цель достигнута. Солисты были как на подбор. Если целью было приобщить публику к искусству балалайки или кобыза — скорее нет, от такой плотности звука непривычных инструментов публика уходила из зала. Но скорее всего, это была первая ласточка — необходимо продумать формат премьер с участием национальных инструментов так, чтобы это было максимально эффектно, содержательно и аутентично.

Вадим Пономарев

Фото: Алексей Молчановский



Юрий Башмет



Александр Чайковский



Роберт Юлдашев и Вартан Арутюнян



Роберт Юлдашев