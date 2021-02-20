Александр Чайковский получит премию имени Шостаковича

В программу гала-концерта открытия вошли «Маленькие кубанские вариации» для струнных и флейты Александра Чайковского, после чего камерный ансамбль «Солисты Москвы» вместе с флейтистом Максимом Рубцовым и маэстро Башметом исполнили для композитора «Happy birthday».

«Его музыкальный язык мы еще в течение фестиваля услышим. Будет его премьера – чудесный спектакль «Свидание в Москве». А сегодня мы празднуем его день рождения, и мы приготовили маленький сюрприз. Конечно, справедливости ради, это Шостакович должен был бы получить премию Чайковского, а у нас – все наоборот. Чайковский получает премию Шостаковича», - заявил со сцены маэстро Башмет.



Александр Чайковский и Юрий Башмет

Официальная церемония награждения и концерт в честь лауреата этого года состоятся в Москве, в июне 2021 года.

XIV Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под артистическим руководством Юрия Башмета открылся 19 февраля. На гала-концерте в честь открытия форума выступили Вадим Репин (скрипка), Аида Гарифуллина (сопрано), Максим Рубцов (флейта), Гаррет МакЛернон (флейта, Великобритания), Каталина Висенс (органетто, Швейцария), Ксения Башмет (фортепиано), Андрей Гугнин (фортепиано) и другие. Компанию им на сцене составили сразу два коллектива маэстро Юрия Башмета – лауреат премии «Грэмми» камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением маэстро Башмета и Клаудио Ванделли.

В программу гала-концерта вошли сразу три мировые премьеры - «Arrecife» для камерного оркестра Габриэлы Ортис (р. 1964), Пьеса для трех солирующих альтов и струнных Чжии Вана (р. 1980) и «Enigma» для органетто и струнных Валерия Воронова (р. 1970).

Всего в этом году в рамках фестиваля состоится сразу 9 мировых премьер. Как отмечает маэстро Башмет, рождение новых сочинений очень типично именно для Сочинского фестиваля.

«В каждом фестивале рождаются новые произведения, которые звучат в мире впервые именно в Сочи. И именно сочинский фестиваль может отличаться от других фестивалей искусств именно премьерами», - отмечает маэстро Башмет.

Впереди гостей фестиваля ждет обширная и разнообразная программа. Академическая и народная музыка, джаз, арт, драма, опера, балет, образовательные проекты, а также лекции и мастер-классы – все это охватывает сразу несколько площадок зимнего Сочи практически на две недели, по интенсивности сравнимые с месяцами. Ведь именно здесь и именно в это время формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры, проходят конференции, концерты, спектакли. И каждый из жанров, безусловно, найдет в постолимпийской столице своего зрителя и слушателя.

Кроме того, каждый год фестиваль несет еще и образовательную, и просветительскую функции. В 2021 году в рамках форума традиционно проходит Лекторий фестиваля, музыкальная, вокальная, народная и композиторская академии, Зимняя оркестровая академия Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, и даже Школа молодого продюсера (совместно с Европейской ассоциацией фестивалей).

В большинстве событий фестиваля маэстро Башмет принимает участие лично: в качестве художественного руководителя, солиста и дирижера трех своих коллективов: лауреата премии «Грэмми», камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», а также уникального Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

Все мероприятия фестиваля проходят при строгом соблюдении противовирусных мер.

«Для нас самое ценное, что реально фестиваль в этом году проходит. Потому что еще в ноябре мы обсуждали и в Москве, и в Сочи, и в Краснодаре, не стоит ли его подвинуть на март, может быть, на апрель, может быть, на июнь, может быть, перенести на осень. Мы с Юрием Абрамовичем на этот счет советовались и пришли к выводу, что нет. Все-таки зимний фестиваль должен быть зимой, иначе он теряет свой невероятный колорит», - отмечает исполнительный директор форума, генеральный директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко.

Традиционно гала-концерт открытия фестиваля предварял спектакль «Не покидай свою планету» с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и Камерного ансамбля «Солисты Москвы».

Вечер балета в этом году представлен гала-концертом «Приношение Галине Улановой» под художественным руководством Николая Цискаридзе. Еще один вечер 26 февраля будет отдан гала-концерту оперных звезд «Viva Opera!», с участием Ильдара Абдразакова, Елены Стихиной и Оксаны Петровой. Вечера 24 и 25 февраля будут посвящены музыке национальной музыке других стран. Так, 24 февраля на фестивале состоится вечер музыки Магриба. Программу «Странники» представит итальянский ансамбль «Соквадро Итальяно». А 25 февраля пройдет «Вечер Фламенко» с участием Марины Хередиа и ее ансамбля. П

родолжая традиции прошлых фестивалей, особое внимание в программе форума будет уделено музыкально-литературным постановкам и спектаклям, созданным специально для фестиваля в Сочи.

Так, 22 февраля в Зимнем театре состоится премьера фестиваля - музыкальный спектакль на музыку Александра Чайковского «Свидание в Москве». Еще одна премьера, но на этот раз музыкально-драматического спектакля, состоится уже на следующий день, 23 февраля – «Корабль влюбленных».

Наконец, 27 февраля публику ожидает премьера музыкально-литературного действа «Гамлет» с Евгением Мироновым, Юрием Башметом и Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия». Режиссер спектакля Марина Брусникина.

Еще две мировые премьеры вошли в программу гала-концерта закрытия: слушателям представят сочинения Шарлотты Брей и Патрика Де Клерка, в исполнении которых примет участие маэстро Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Также среди солистов этого вечера – Йенс Петер Майнц, Татьяна Самуил и Дмитрий Маслеев.

Как и в прошлые годы, фестиваль не ограничится пространством только главной площадки – Зимнего театра. Особенная программа ждет гостей форума также в Зале камерной и органной музыки города Сочи.

Здесь состоится уже четвертый Турнир Поэтов и третья серия Бетховен-марафона из сонат для фортепиано, скрипки и виолончели Бетховена. А 25 февраля там же состоится ежегодный, Седьмой Международный конкурс молодых композиторов, посвященный Альфреду Шнитке и Святославу Рихтеру.

Также в Зале камерной и органной музыки пройдут отчетные гала-концерты департаментов Международной музыкальной академии. Помимо Музыкальной академии, свое развитие в рамках XIV Фестиваля искусств получат лаборатория видео-арта и Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, а также впервые состоится Школа молодого продюсера (совместный проект с Европейской ассоциацией фестивалей). Пройдет серия открытых лекций Лектория фестиваля. А также по традиции в рамках фестиваля состоится Международная конференция директоров учреждений культуры России, Европы и Азии.

С 2011 года Сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей, а также включен в двадцатку лучших фестивалей мира, занимая важное место в культурной жизни Европы.

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи – один из ярчайших примеров, как можно сегодня создать в России культурный проект мирового масштаба и всего за чуть более чем 10 лет добиться признания в мировом культурном сообществе.

Премия имени Шостаковича вручается за вклад в мировую музыкальную культуру. Раз в 2 года группа экспертов определяет список кандидатов, окончательное решение принимает маэстро Башмет. Сумма награды составляет $25 тыс. Ее лауреатами становились величайшие исполнители и деятели культуры: дирижер Валерий Гергиев, скрипач Гидон Кремер, композитор Виктор Третьяков, оперная певица Ольга Бородина, президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова, пианист Евгений Кисин, скрипач Максим Венгеров, режисеер Никита Михалков и другие.

Фонд Юрия Башмета был учрежден в 1994 году с целью сохранения духовных и художественных ценностей мировой и отечественной культуры, оказания поддержки молодым талантливым музыкантам.