Первый фестиваль Башмета в Москве завершен гала-концертом

Зал встретил зрителей приглушённым светом, отсутствием каких-либо признаков праздничного убранства, огромным количеством посадочных мест для оркестра. Впрочем, всё это сливалось с представлением о художественном руководителе фестиваля, дирижёре и альтисте Юрии Башмете. Да, строгость, поглощённость высокой миссии служения искусству, вплоть до самоотречения.

Программа концерта включала мировые премьеры. Это сочинение В. Воронова «Helios» для ударных инструментов и симфонического оркестра. Исполнение этого произведения поразило масштабностью, каким-то вселенским величием, абсолютно новым музыкальным языком и небывалой мощью звучания ударных инструментов.



Солирует Юрий Башмет

Далее последовала мировая премьера, сочинение К. Бодрова «Иллюзия» для альта и симфонического оркестра. Солировал маэстро Юрий Башмет. Исполнение этой музыки было наполнено лиричностью, обращённостью в свой внутренний мир, особой одухотворённостью, благодаря бархатному звучанию альта Юрия Башмета.



Ярослав Абаимов и Ольга Кульчинская

Поэма Александра Блока «Двенадцать» в сочинении композитора А. Сюмака исполнена сопрано Ольгой Кульчинской и тенором Ярославом Абаимовым. Сложилось впечатление, что музыкальное произведение было адски трудным, рискованным для голосов исполнителей с технической точки зрения. Тем не менее, певцы безукоризненно исполнили свои партии. Нельзя не отметить, что с задачей передачи смысла гениальной поэмы Александра Блока «Двенадцать» композитор А. Сюмак справился блестяще. Совершенно явственно прозвучала трагическая оценка произошедших событий, приведшая к разрушению гармонии существовавшего мира, к пришествию новой, незнакомой, пугающей действительности. Поэма «Двенадцать» А. Блока была прочитана новым, современным, очень ярким музыкальным языком композитора А. Сюмака.



Автор на сцене: А. Гондай

Концерт для альта с оркестром композитора А. Гондайя исполнил сам маэстро Юрий Башмет, как бы примирив зрителей с существующей действительностью необыкновенным звучанием своего альта, инструментом, которому маэстро верен, можно сказать, всю жизнь. Наблюдать дуэт исполнителя Юрия Башмета и альта работы миланского мастера Паоло Тесторе 1758 года всегда захватывающая история. Искусство Юрия Башмета утвердило альт как солирующий инструмент в мировом музыкальном пространстве. Это уникальное сотрудничество музыканта и инструмента есть главное, есть исток, начало всего того, что делает в искусстве Юрий Башмет.



Юрий Башмет

Завершился концерт исполнением сочинения Александра Чайковского на текст «Слова о Полку Игореве». Сопровождал исполнение Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Солировал Юрий Башмет. Дирижёр Клаудио Ванделли (Италия). Текст читал Сергей Гармаш.



Сергей Гармаш

Соединение музыки и чтения текста «Слова о Полку Игореве» здесь, в Москве, где оно было обретено и вновь утрачено во время наполеоновского нашествия, а затем по монастырским спискам воссоздано, это уже само по себе значительное культурное событие. Исполнение было лишено нарочитости, помпезности, а было, благодаря исполнению Сергея Гармаша, казалось бы, простым, даже домашним, что особенно сблизило зрителей, объединило со всем тем, что происходило на сцене. Да, эффект не замедлил сказаться: зал воспринял это произведение с огромной благодарностью, с энтузиазмом.

Фестиваль искусств Юрия Башмета завершился на высокой ноте огромного успеха, утвердив значение и необходимость проведения и в дальнейшем таких программ в Москве.

Людмила КРАСНОВА