Стал известен победитель конкурса композиторов на фестивале Башмета

Председатель жюри конкурса - народный артист России, завкафедрой композиции в МГК, профессор Александр Чайковский. Состав жюри весьма представителен: Юрий Башмет, польский композитор и педагог Кшиштоф Мейер, бельгийский композитор и менеджер Патрик де Клерк, японский композитор и педагог Тосио Хосокава (впервые), белорусский композитор Валерий Воронов (Германия), итало-швейцарский композитор Оскар Бьянки, композитор и доцент МГК Кузьма Бодров, композитор и преподаватель МГК Алексей Сюмак, итальянский композитор и обозреватель газеты Corriere della sera Никола Кампогранде.



Жюри конкурса (в первом ряду)

Произведения молодых авторов исполнили в Органном зале Сочи музыканты «Новой России» Кирилл Кравцов и Михаил Фейхман (скрипка), Андрей Усов (альт), Александр Лунегов (виолончель), Олег Худяков (фортепиано).



Исполнение произведений

В финал вышло семеро молодых композиторов из разных стран мира. Не только зрители, но и сами авторы зачастую слышат свои произведения впервые исполненными на сцене. Разные школы, разные манеры, - это один из самых увлекательных концертов на Зимнем фестивале Юрия Башмета.



На конкурсе композиторов

Первую премию и 100 тысяч рублей получил Илья Марфин за Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели. Он профессиональный пианист, написал музыку к короткометражке «Прощание» (2017), много экспериментирует с электроникой. Это первое его академическое сочинение, отмеченное столь высокой наградой.

Вторую премию и 60 тысяч рублей получил Кирилл Архипов за фортепианное трио Work of Time. Третью премию и 40 тысяч разделили между собой Као Динь Тханг (Вьетнам) за фортепианный квартет «Временная линия» и Вера Петрова за фортепианный квартет. Диплом получил Степан Игнатьев за «Четыре пьесы для фортепианного трио».

Фото: Владимир Богданов