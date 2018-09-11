Концерт лауреатов конкурса композиторов пройдет в консерватории

В рамках торжественного мероприятия состоится концерт лауреатов конкурса, где прозвучат сочинения, победившие во всех четырех номинациях.

Слушатели увидят и услышат не только привычные классические инструменты, но и квартет саксофонов, владимирский рожок, мандолину, белорусские цимбалы – по приглашению Союза композиторов в Москву из Минска приедет лауреат международных конкурсов Дмитрий Колотило. В концерте также примут участие Московский ансамбль современной музыки (МАСМ), Молодежная оперная программа Большого театра России, квартет Glazunov Saxophone Quartet. Сквозной нитью на концерте пройдут пьесы из альбома Андрея Бызова (Екатеринбург) «Детям до 16» в исполнении автора и учащихся Центральной музыкальной школы при Московской консерватории.

Председатель жюри композитор Сергей Слонимский отметил: «Считаю находкой устроителей номинацию “Сочинение с участием этнических инструментов”, в которой прозвучал ряд творчески ярких опусов при совместном увлеченном музицировании народных и классических инструментов».

Отличительной особенностью конкурса Avanti от большинства композиторских конкурсов было отсутствие возрастного ограничения для участников. В результате наряду с молодыми авторами лауреатами конкурса стали опытные композиторы, давно признанные земляками или цехом коллег, но заслуживающие более широкой известности.

«Конкурс Avanti – шаг на пути к одной из целей, которые ставит перед собой Союз композиторов России: сделать академическую музыку, которая пишется в наше время, частью современного стиля жизни», – сказала генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян.

На конкурс было прислано более 250 опусов, выполненных в разнообразных техниках и манерах, – от работ, созданных в подражание классическим образцам, до крайнего авангарда. В конкурсе приняли участие композиторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Перми, Сургута, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Саратова, Астрахани, Белгорода.

Торжественная церемония награждения и концерт состоятся в Малом зале консерватории 30 сентября в 19:00.