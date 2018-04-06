Путин вручил гопремии в области литературы и искусства

Премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2017 год получили худрук Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер за просветительскую деятельность, народный артист России, композитор Алексей Рыбников за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и директор школы- интерната для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимир Чикишев за реализацию программы единого образовательного пространства "Школа - Театр - Дом" и создание театра "Пиано".

Президент России назвал "волшебным и чарующим" творчество Рыбникова.



Алексей Рыбников

"Огромную роль в становлении юных талантов играет без всякого преувеличения волшебное, чарующее творчество Алексея Львовича Рыбникова", - отметил он.

"Уже без малого полвека его потрясающие мелодии входят в золотой фонд отечественного искусства, звучат в более чем 80 мультфильмах и кинолентах, многие стали классикой", - добавил президент. По его словам, другой лауреат Владимир Рецептер возглавляет Пушкинский театральный центр в Санкт- Петербурге более 25 лет. "Его спектакли - образец театрального освоения русской и зарубежной классической драматургии, по сути это новый просветительский формат, который помогает современному школьнику постичь смысл лучших образцов мировой литературы", - заявил Путин.

Лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2017 год стали режиссер, художник анимационного кино Дина Великовская за вклад в развитие отечественного анимационного искусства, начальник отдела музейной деятельности Природного архитектурно-археологического музея- заповедника "Дивногорье" в Воронежской области Софья Кондратьева за создание и реализацию инновационных музейных проектов, солист Большого театра Денис Родькин за вклад в сохранение, приумножение и популяризацию достижений отечественного хореографического искусства.

Каждый лауреат получит по 2,5 млн рублей.

ТАСС