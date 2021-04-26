Алексей Рыбников сочинил оперу-драму «Le prince André. Князь Андрей Болконский»

Автор бессмертных музыкальных шедевров «Юнона и Авось» и «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» Алексей Львович Рыбников представляет свою новую работу по мотивам романа «Война и мир» - «Le prince André. Князь Андрей Болконский». Сюжет современной оперы выстроен вокруг судьбы этого очень цельного человека — с момента его появления в салоне Анны Шерер до последних минут его жизни после смертельного ранения в битве под Бородино.



Сцена из оперы

«Идею спектакля по роману Толстого мне подсказала одна поэтесса, — рассказал Рыбников. — Это было лет 18 назад. Когда началась пандемия и меня заперли на даче, за два месяца я придумал произведение в двух актах с почти детективным сюжетом».

Трагедия жизни князя Болконского укладывается в два классических акта, но раскрыта полностью, ведь в либретто Рыбников мастерски миксует текст Льва Толстого с мемуарами Наполеона и манифестом императора Александра I.

На сцене главного героя окружают полсотни других персонажей, которые говорят и поют на двух языках — французском и русском. Некоторые сцены представляют собой большие хореографические композиции.

Благодаря умело выстроенной сюжетной линии современный зритель сможет глубже проникнуть в атмосферу светского общества XIX века, понять, что двигало героями Толстого, оценить и переложить на текущие реалии вызовы XIX века. Ведь в салоне Анны Шерер, например, вы услышите рэп! В самой опере-драме также есть и рок-вокал, и бельканто, и мелодекламация.

Все композиции исполняются вживую в сопровождении оркестра. Среди исполнителей ролей — оперные певцы, поющие актеры драмы и молодые артисты, известные широкой публике по участию в шоу «Голос» на Первом канале, а также актеры театра Алексея Рыбникова и театра «Новый балет».

Премьера оперы-драмы «Le prince André. Князь Андрей Болконский» состоится на сцене театра Et Cetera 18 и 19 мая при поддержке партнеров — Национального фонда поддержки правообладателей и радио «Орфей».