Алексей Рыбников подал в суд на дочку Warner Music

Иск к ООО "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" на 20 миллионов рублей был подан в феврале. Третьим лицом в нем было указано ООО "Ворнер Мьюзик". На заседании во вторник суд по заявлению истца перевел эту компанию в разряд ответчиков. Одновременно суд принял увеличение исковых требований, заключающееся, как пояснили представители сторон, в добавлении требований к новому соответчику "на несколько миллионов рублей".



Алексей Рыбников

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Стороны заявили в суде, что у Рыбникова были лицензионные договоры со структурами Warner Music, которые в настоящее время расторгнуты. По мнению истца, ответчики за пределами сроков этих договоров разместили на различных музыкальных сервисах произведения Рыбникова, чем нарушили его права. Ответчики иск не признали, заявив, в частности, что даже непонятно, о каких произведениях идет речь.

Суд спросил у представителей истца, почему в иске говорится то про 246 произведений, то про 254 произведения, и предложил им представить полный перечень произведений и фонограмм, в защиту прав на которые предъявлен иск. Суд также предложил прийти на слушания самому Рыбникову, чтобы ответить на вопросы. Слушания отложены на ноябрь, сообщают РИА «Новости».