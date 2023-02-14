Рок-опера «Юнона и Авось» возвращается к авторской версии

Постановкам «Юноны и Авось» в России уже больше сорока лет, спектакль выходил в разных версиях в огромном количестве театров. Авторское прочтение рок-оперы призвано отразить первоначальную задумку, заявил в гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» главный режиссер театра Рыбникова Александр Рыхлов.



Александр Рыхлов рассказал об авторской версии знаменитой рок-оперы

«Когда я ее ставил, я просто взял клавир, который написал Алексей Рыбников, и текст, написанный Вознесенским. Поставил ровно то, что было написано, и больше ничего не добавлял, как было это в других театрах, где «Юнона и Авось» шла чуть ли не два часа. Вы где музыку-то взяли?.. У нас абсолютно авторская версия, какой она была написана в 1980 году, длится все 1 час 20 минут, а если с поклонами, то 1 час 30 минут», – рассказал Александр Рыхлов.



Исполнители роли графа Резанова Александр и Никита Поздняковы

Премьера авторской рок-оперы в постановке театра Рыбникова состоялась в 2009 году во Франции, на международном фестивале Пьера Кардена. Спектакль, по словам режиссера, совершенно покорил зрителей.

«Когда отыграли премьеру, Карден устроил прием в нашу честь. Были одни французы, все в смокингах, платьях в пол, и все были в восторге», – добавил Александр Рыхлов.

С этой постановкой театр побывал во многих странах мира, исполнение на русском языке, по словам Рыхлова, не помешало восприятию рок-оперы. Акцент сделан на музыку и вокал, и это именно та музыка, которая понятна всем. Исполнители роли графа Резанова Александр и Никита Поздняковы спели вживую прямо в радиостудии знаменитые вокальные партии «Романс морских офицеров» и «Аллилуйя любви».

«Есть определенные стереотипы, как должна песня исполняться, так и никак иначе. В нашем случае эти стереотипы ломаются, – признались братья Поздняковы. – Но автор с нами, Алексей Львович очень блюдет качество и исполнение. К историческому шлейфу мы относимся с уважением, но время идет, и все меняется».

Увидеть, что изменилось со временем, а что осталось неизменным, можно 18 февраля в концертном зале «Градский Холл», сообщили артисты.