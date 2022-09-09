Алексей Рыбников: Почему бы не сделать эквивалент Нобелевской премии в области музыкального искусства?

Композитор на пресс-конференции рассказал о своих планах на посту сопредседателя Совета Российского музыкального союза (РМС), о своей деятельности на новой должности руководителя Московского театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл», а также озвучил свои ближайшие планы.

Алексей Рыбников признался, что с результатами плодотворной работы РМС он столкнулся несколько лет назад, став в 2017 году председателем Совета Союза композиторов России.

– Ситуация в Союзе композиторов была тогда ниже плинтуса, он практически не существовал, – признался Алексей Рыбников. – Помещения были распроданы, процветали воровство и коррупция. И тут на помощь пришел РМС, который пообещал помочь и сделал это. Сейчас ситуация изменилась в корне. К тому же теперь композиторы не любители, они вошли в реестр профессий и теперь защищены.



Алексей Рыбников

По словам Алексея Рыбникова, когда ему предложили баллотироваться в сопредседатели Совета Российского музыкального союза, он сразу согласился. В РМС ведется обширная деятельность в рамках различных профессиональных гильдий и ассоциаций – под эгидой союза объединены композиторы, исполнители, музыковеды, звукорежиссеры, музыкальные педагоги, журналисты, менеджеры. При этом Алексей Львович подчеркнул, что он не бросает Союз композиторов и будет продолжать поддерживать его всеми силами.

Алексей Рыбников убежден, что важным фактором дальнейшего развития музыкальной отрасли в нашей стране может стать финансовая помощь музыкантам со стороны государства.

– Российское музыкальное сообщество нуждается в поддержке – особенно сейчас, – констатировал он. – Нужно сохранять те крупицы академической музыки, за которые нашу страну ценят во всем мире. Для этого нужна государственная поддержка и финансирование. На данный момент приостановлено общение с мировым сообществом. Но у нас по-прежнему сохранились контакты, например – в Венгрии. Мою музыку по-прежнему там играют, она пользуется колоссальной поддержкой. Уверен, что пройдут эти тяжелые времена, и музыка станет той кровеносной системой, которая объединит мир. У меня когда-то был проект «Музыка, объединяющая народы». Возможно, сейчас вновь стоит вспомнить о нем.

Рассуждая по поводу популяризации творчества молодых авторов, Алексей Рыбников отметил, что сейчас государство предпринимает множество реальных шагов в этом направлении.

– Проводится огромное количество конкурсов. Никогда такого не было, – признался композитор. – Это фантастическая позиция государства, которое помогает молодым продвигать их творчество. Но у самих молодых композиторов в творчестве чувствуются некие рамки. Это либо авангард (который на самом деле никакой не авангард, так как появился сто лет назад), либо коммерческие жернова киномузыки. Это все приелось. Авторам не хватает смелости продвигать традиционные формы. Для этого нужны в том числе и изменения системы образования.

Процесс продвижения молодых артистов в современных условиях Алексей Рыбников назвал очень сложным. По его наблюдениям, в России действительно много телевизионных конкурсов, где постоянно появляются новые певцы и даже новые звезды. Однако проходит некоторое время, и им либо блокируют этот путь, либо певец сам сходит с дистанции из-за отсутствия собственного репертуара, без которого исполнитель априори не может полноценно существовать.







В том числе и этой проблемой занимается Алексей Рыбников, одновременно будучи руководителем своей Творческой мастерской и театра «Градский Холл», который возглавил после смерти Александра Градского. В будущем Московское театрально-концертное объединение планируется использовать не только как концертный зал, но и как открытую театральную площадку.

– Здесь, в атриуме – просто фантастическая акустика для хоровой музыки и прекрасный камерный зал, и я приглашаю для сотрудничества академических музыкантов, хоровые, театральные и исполнительские коллективы, – рассказал Алексей Рыбников. – Раньше этого не было, теперь эта возможность появится.

Осенью здесь будет показана новая опера-драма Алексея Рыбникова «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский». Она включает два акта по 50 минут и отличается крайне динамичным действием, потому что композитор следует золотому правилу режиссеров – не давать скучать зрителю ни секунды. В опере есть сцена коронации Наполеона, которой нет в романе Льва Толстого «Война и мир», а также использованы дневники французского императора. Выбор же Андрея Болконского в качестве центральной фигуры сценического действа Алексей Рыбников объяснил тем, что это – человек на все времена, мятущаяся душа, типично русская натура.

По словам Алексея Рыбникова, Александр Градский собрал под крылом хороших молодых певцов, однако суммарно их коллектив давал не более 30-35 выступлений в год – это явно недостаточно. Их ресурс сильно ограничен. Чтобы изменить ситуацию, Алексей Рыбников затеял серию концертов под названием «Голос. Звезды», в продвижении которых может поучаствовать и «Первый канал». Кроме того, на площадке «Градский Холл» будут показаны музыкальные постановки Алексея Рыбникова «Литургия оглашенных» и «Дух Соноры» (последняя – на основе рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты») в сопровождении живых музыкальных коллективов.

– В будущем мы, может быть, сделаем мощное объединение, где коллективы разных направлений будут существовать на базе здания «Градский Холл», – поделился с журналистами Алексей Рыбников. – Мы с нашим театром будем там давать спектакли Творческой мастерской Алексея Рыбникова, а в плане организационного объединения мы подумаем, как это лучше сделать, но идеи уже есть. Я надеюсь, Департамент культуры их поддержит, в скором времени с этим вопросом я к ним обращусь. Вероятно, еще есть коллективы, которые хотели бы с нами вступить в объединение, тогда получилось бы совсем замечательно.

Среди ближайших выступлений артистов театра «Градский Холл» – концерт «Москва-Ревю» 10 сентября, посвященный 875-летию города Москвы, и концерт памяти Александра Градского 3 ноября, а также сольные концерты воспитанников Александра Градского. На 6 октября запланирована встреча Алексея Рыбникова с кинорежиссерами гильдии Союза кинематографистов. Композитор даст мастер-класс, как делать музыкальные фильмы, в которых все подчинено музыке от начала и до конца. Алексей Рыбников уже сделал несколько таких картин, среди которых – «Литургия оглашенных» и «Дух Соноры».

Рассказал Алексей Рыбников и о своей новой книге «Олень повернул голову», вышедшей недавно в качестве приложения к возрожденному журналу «Отечественные записки». В ней композитор поделился самыми сокровенными мыслями о судьбах современного мира.

Рассуждая о возможных направлениях деятельности РМС, Алексей Рыбников заявил, что Россия нуждается в музыкальной премии. РМС уже учредил Международную премию за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки «Чистый звук»: этой наградой поощряются создатели выдающихся новых релизов, в частности звукорежиссеры. Было бы справедливо также учредить награду, которой отмечались бы заслуги музыкантов разных направлений. О такой премии он впервые задумался, будучи в Осло и проходя мимо Нобелевского комитета.

– Почему бы не сделать эквивалент Нобелевской премии в области музыкального искусства? – рассуждал Алексей Рыбников. – Назвать ее можно, например, именем Мстислава Ростроповича, легендарного музыканта, большого подвижника музыки, который инициировал создание многих новых произведений. В свое время я хотел написать виолончельный концерт для него, но не получилось, потому что он ушел из жизни. Ростропович был настоящий музыкальный пассионарий.