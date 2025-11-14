Дэвид Ковердейл ушел из музыки

Он сделал это заявление в видеообращении к своим поклонникам. 74-летняя рок-икона поделилась следующим сообщением в видео, опубликованном на официальном канале Whitesnake на YouTube:

«Дамы и господа, мальчики и девочки, братья и сёстры «змеи», особое объявление для вас. После более чем 50 лет невероятного пути с вами, с Deep Purple, с Whitesnake, с Джимми Пейджем, последние несколько лет стали для меня совершенно очевидными: мне действительно пора повесить на гвоздь мои рок-н-ролльные туфли на платформе и обтягивающие джинсы. И, как видите, мы позаботились о львиной шевелюре. Но мне пора заканчивать. Я вас очень люблю. Благодарю всех, кто помогал и поддерживал меня в этом невероятном путешествии — всех музыкантов, команду, фанатов, семью. Это невероятно, но мне действительно пора просто наслаждаться отдыхом. И я надеюсь, вы это оцените. Ещё раз: люблю вас всем сердцем. Прощайте!»

Ковердейл наиболее известен как фронтмен группы Whitesnake, основавшей эту хард-рок-группу в Лондоне в 1978 году. В 80-х группа добилась невероятного успеха благодаря таким классическим хитам, как «Here I Go Again», «Is This Love» и «Fool for Your Loving». За свою карьеру Whitesnake продали миллионы альбомов, а их одноимённый альбом 1987 года стал восьмикратно платиновым.

До основания Whitesnake Ковердейл был вокалистом Deep Purple с 1973 по 1976 год, заменив Иэна Гиллана, и принял участие в записи трёх альбомов. В 2016 году он был включён в Зал славы рок-н-ролла как участник Deep Purple.



Дэвид Ковердейл

Он также сотрудничал с гитаристом Led Zeppelin Джимми Пейджем над альбомом Coverdale–Page 1993 года , который стал платиновым за 1 миллион проданных копий в США.

В последние годы у Ковердейла было несколько проблем со здоровьем, включая хроническую инфекцию верхних дыхательных путей, из-за которой Whitesnake пришлось отказаться от участия в североамериканском туре со Scorpions. Кроме того, в 2023 году он упал, что привело к разрыву двух вращательных манжет плеча.

Последнее выступление Whitesnake состоялось 23 июня 2022 года на фестивале Hellfest во Франции, фактически завершив прощальный тур группы.

В октябре 2023 года в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" у Дэвида спросили, какие у него планы на будущее, на что он ответил: