Дэвид Ковердейл ушел из музыки

Он сделал это заявление в видеообращении к своим поклонникам. 74-летняя рок-икона поделилась следующим сообщением в видео, опубликованном на официальном канале Whitesnake на YouTube:
«Дамы и господа, мальчики и девочки, братья и сёстры «змеи», особое объявление для вас. После более чем 50 лет невероятного пути с вами, с Deep Purple, с Whitesnake, с Джимми Пейджем, последние несколько лет стали для меня совершенно очевидными: мне действительно пора повесить на гвоздь мои рок-н-ролльные туфли на платформе и обтягивающие джинсы. И, как видите, мы позаботились о львиной шевелюре. Но мне пора заканчивать.
Я вас очень люблю. Благодарю всех, кто помогал и поддерживал меня в этом невероятном путешествии — всех музыкантов, команду, фанатов, семью. Это невероятно, но мне действительно пора просто наслаждаться отдыхом. И я надеюсь, вы это оцените.
Ещё раз: люблю вас всем сердцем. Прощайте!»
Ковердейл наиболее известен как фронтмен группы Whitesnake, основавшей эту хард-рок-группу в Лондоне в 1978 году. В 80-х группа добилась невероятного успеха благодаря таким классическим хитам, как «Here I Go Again», «Is This Love» и «Fool for Your Loving». За свою карьеру Whitesnake продали миллионы альбомов, а их одноимённый альбом 1987 года стал восьмикратно платиновым.
До основания Whitesnake Ковердейл был вокалистом Deep Purple с 1973 по 1976 год, заменив Иэна Гиллана, и принял участие в записи трёх альбомов. В 2016 году он был включён в Зал славы рок-н-ролла как участник Deep Purple.
Он также сотрудничал с гитаристом Led Zeppelin Джимми Пейджем над альбомом Coverdale–Page 1993 года , который стал платиновым за 1 миллион проданных копий в США.
В последние годы у Ковердейла было несколько проблем со здоровьем, включая хроническую инфекцию верхних дыхательных путей, из-за которой Whitesnake пришлось отказаться от участия в североамериканском туре со Scorpions. Кроме того, в 2023 году он упал, что привело к разрыву двух вращательных манжет плеча.
Последнее выступление Whitesnake состоялось 23 июня 2022 года на фестивале Hellfest во Франции, фактически завершив прощальный тур группы.
В октябре 2023 года в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" у Дэвида спросили, какие у него планы на будущее, на что он ответил:
«Что ж, мы с моей группой постоянно на связи. Whitesnake всё ещё существуют, и предложения по-прежнему поступают. Я не могу принимать участие ни в чём, пока не восстановлю свою физическую форму.
Недавно я упал, что, думаю, не пошло на пользу моему здоровью… У меня порваны две вращательные манжеты, что, безусловно, негативно скажется на моей работоспособности. Артрит и все остальные проблемы дают о себе знать.
Я искренне сочувствую Стивену Тайлеру в связи с отменой тура Aerosmith в 2023 году. Это так ужасно — становиться старше и нести такое бремя ответственности, стараясь быть как можно лучше, чтобы никого не разочаровать. И я знаю, что он чувствует, и я передал ему свою любовь через наших друзей, общих знакомых.
Но я не могу ничего предпринимать, пока не узнаю, как мое здоровье. Последнее, чего я хочу, — это отправиться в турне и повторить то, что произошло в прошлом году, а именно вернуться домой, поджав хвост. Это было душераздирающе. И то, что я целый год болел, на самом деле не улучшило ситуацию».