Майкл Девин ушел из Whitesnake

Альбом с говорящим названием «The Purple Album» включит в себя новые интерпретации 13-ти хорошо известных фэнам песен «Темно-пурпурных»: «Soldier Of Fortune», «Stormbringer», «Love Child» и «Sail Away» и так далее. Люксовый вариант издания будет дополнен двумя бонус-треками и DVD с клипами, интервью и документальным фильмом о записи «The Purple Album», пишет music.com.ua. Кавердейл имеет полное право исполнять означенные композиции, поскольку является их соавтором: музыкант числился...

Альбом с говорящим названием «The Purple Album» включит в себя новые интерпретации 13-ти хорошо известных фэнам песен «Темно-пурпурных»: «Soldier Of Fortune», «Stormbringer», «Love Child» и «Sail Away» и так далее. Люксовый вариант издания будет дополнен двумя бонус-треками и DVD с клипами, интервью и документальным фильмом о записи «The Purple Album», пишет music.com.ua. Кавердейл имеет полное право исполнять означенные композиции, поскольку является их соавтором: музыкант числился...

Дэвид Ковердейл и его Whitesnake перезаписали ряд хитовых песен легендарных Deep Purple – группы, в которой в свое время зажигал Дэвид.

От вопроса, как квалифицируются права на загрузки в iTunes - продажи (sales) или лицензия (licenses) - зависят миллиарды долларов, которые выручают мейджоры.