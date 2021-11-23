Майкл Девин ушел из Whitesnake

«Whitesnake и басист Майкл Девин решили разойтись после удивительно успешного десятилетия совместной работы, - говорится в заявлении группы. - Мы все желаем Майклу всяческих успехов в его жизни и во всех его начинаниях. Помимо многочисленных туров, Майкл применил свой талант в студийных альбомах группы «Forevermore», «The Purple Album» и «Flesh&Blood». Мы искренне благодарим его за то, что но был частью нашего путешествия и за все то, что он привнес в Whitesnake».
Отмечается, что группа уже нашла ему замену, но имя нового музыканта обещает назвать позже. Причины ухода Девина не сообщаются.
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