Гитарист Whitesnake и Thin Lizzy ушел из жизни

В заявлении близких музыканта в соцсетях говорится, что гитарист умер после тяжелой борьбы с раком.



Джон Сайкс

«Многие запомнят его как человека с исключительным музыкальным талантом, но для тех, кто не знал его лично, он был вдумчивым, добрым и харизматичным человеком, чье присутствие озаряло пространство вокруг. Он шел в такт собственному барабану и всегда болел за проигравшего. В свои последние дни он говорил о своей искренней любви и благодарности поклонникам, которые были рядом с ним все эти годы», — написала семья Сайкса.

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В 1982 году Джон Сайкс вошел в состав ирландской группы Thin Lizzy, распавшейся после смерти фронтмена Фила Лайнотта в 1986 году. Гитарист также играл в британской группе Whitesnake, дебютировав на их альбоме 1984 года «Slide It In». Позднее он принял участие в записи одной из самых продаваемых пластинок в истории хард-рока — «Whitesnake» (1987). Однако из-за напряжённых отношений с Дэвидом Ковердейлом Сайкс был уволен.

В июле 2021 года Сайкс представил свой последний релиз — клип на песню «Out Alive». Предполагалось, что песня станет частью долгожданного сольного альбома Джона «Sy-Ops», который так и не вышел.