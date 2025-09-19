Massive Attack потребовала изъять свои треки из Spotify и Израиля

Как пишет газета The Guardian, группа Massive Attack стала первым представителем крупного лейбла, который решил удалить свои альбомы из Spotify в знак протеста. Издание сообщает, что в июне венчурная компания Эка Prima Materia инвестировала €600 млн в фирму Helsing, которая занимается разработкой военных дронов, а также ИИ-технологий для передачи данных в центры принятия решений в боевых действиях. Эк также является председателем германской фирмы.



Massive Attack

«В свете (предполагаемых) значительных инвестиций его руководителя в компанию [Helsing], разрабатывающую военные дроны и ИИ-технологии для истребителей, Massive Attack сделала запрос на изъятие нашей музыки из музыкального стримингового сервиса Spotify на всех территориях», - написала группа в соцсетях.

Представитель сервиса Spotify в ответ на сообщение группы заявил, что платформа не связана с компанией Helsing. Тем не менее он сообщил, что связался с германской фирмой, и там его заверили, что она не имеет отношения к происходящему в Газе и ее усилия сосредоточены на Европе.

Отдельно британская группа сообщила, что попросила свой лейбл Universal Music Group удалить свои песни со всех музыкальных стриминговых сервисов в Израиле.

Отметим также, что Helsing поставляет свои технологии также для украинского конфликта.