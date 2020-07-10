Massive Attack вернулись с трилогией видео о переосмыслении мира

- Честно говоря, сейчас нас в студии дожидается целый альбом нового материала. Он еще не готов, полностью мы его еще не играли, - сообщил Роберт Дель Найа (также известный как 3D). – Один трек я записал вместе с Трики. Но его нужно играть только вместе с ним, так что он не был готов для этого нашего концерта. В настоящий момент я концентрируюсь на новых песнях и на том, что нас вдохновило.