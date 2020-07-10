Massive Attack вернулись с трилогией видео о переосмыслении мира

Вдохновленный книгой Томаса Мора «Утопия» XVI века, аудиовизуальный выпуск из трех треков включает фиты с Algiers, Saul Williams и Young Fathers, а также участие трех политических спикеров: Кристину Фигерас, которая написала Парижское климатическое соглашение ООН; теоретика универсального базового дохода Гая Стандинга и Габриэля Цукмана, профессора политики «налога на богатство» в Америке.
Песни посвящены потребности в глобальных изменениях, а также их реализации в условиях пандемической реструктуризации, - с помощью визуальных эффектов от AI-художника Марио Клингеманна.
«Локдаун раскрыл лучшие качества и худшие недостатки человечества. Этот период неопределенности и беспокойства заставил нас задуматься над очевидной необходимостью изменить разрушительные системы, которыми мы живем. Работая с тремя экспертами, мы создали звуковой и визуальный диалог по этим глобальным, структурным вопросам; принимает форму чрезвычайной климатической ситуации, извлечения налогового убежища и универсального базового дохода. Дух этого EP, его элементы и идеи не имеют ничего общего с наивными представлениями об идеальном, идеальном мире, и все, что связано с неотложной и практической необходимостью создать что-то лучшее. В этом смысле Eutopia является противоположностью орфографической ошибки».
Комменты