Massive Attack вернулись с трилогией видео о переосмыслении мира

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Massive Attack выпустили новый сингл под названием Eutopia, это первый их релиз после альбома 2016 года Ritual Spirit (смотреть видеотрилогию).

Вдохновленный книгой Томаса Мора «Утопия» XVI века, аудиовизуальный выпуск из трех треков включает фиты с Algiers, Saul Williams и Young Fathers, а также участие трех политических спикеров: Кристину Фигерас, которая написала Парижское климатическое соглашение ООН; теоретика универсального базового дохода Гая Стандинга и Габриэля Цукмана, профессора политики «налога на богатство» в Америке.

Песни посвящены потребности в глобальных изменениях, а также их реализации в условиях пандемической реструктуризации, - с помощью визуальных эффектов от AI-художника Марио Клингеманна.

«Локдаун раскрыл лучшие качества и худшие недостатки человечества. Этот период неопределенности и беспокойства заставил нас задуматься над очевидной необходимостью изменить разрушительные системы, которыми мы живем. Работая с тремя экспертами, мы создали звуковой и визуальный диалог по этим глобальным, структурным вопросам; принимает форму чрезвычайной климатической ситуации, извлечения налогового убежища и универсального базового дохода. Дух этого EP, его элементы и идеи не имеют ничего общего с наивными представлениями об идеальном, идеальном мире, и все, что связано с неотложной и практической необходимостью создать что-то лучшее. В этом смысле Eutopia является противоположностью орфографической ошибки».

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