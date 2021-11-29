Александра Градского похоронят 1 декабря

Гражданская панихида ориентировочно начнется в 11 часов утра, сообщает РИА "Новости". В последние семь лет Александр Градский был художественным руководителем театра.



Александр Градский

Источники сообщают, что Александра Борисовича собираются похоронить на Ваганьковском кладбище. Отметим, что накануне была информация о том, что Градского похоронят на Кузьминском кладбище рядом с родителями. Отмечалось, что такова была последняя воля Александра Борисовича. Но, видимо, близкие решили изменить решение, либо сведения оказались недостоверными.

На сайте Кремля появилась еще одна телеграмма от лидера страны, которая посвящена родным и близким музыканта.

«Александр Градский был ярким, бесконечно талантливым и неординарным человеком — музыкантом, композитором, певцом. Песни в исполнении мастера, все его проникновенное, пронзительно искреннее творчество отражали дух и настроение эпохи, служили вдохновенным гимном всепобеждающей молодости и любви. Добрая, светлая память о народном артисте России Александре Борисовиче Градском навсегда сохранится в наших сердцах», — сказал Путин.

Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. 26 ноября он был госпитализирован с подозрением на инсульт. В клинике музыканта поместили в реанимацию, где он оставался в тяжелом состоянии.