Сестра Градского заявила, что его брак с Конашенко «недействителен»

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Брак музыканта и певца Александра Градского с Мариной Коташенко был недействителен, заявила в эфире телеканала "Россия 1" его двоюродная сестра Наталья Градская.

Родственница покойного артиста называет ситуацию с ограблением его вдовы "подставой".

«Марина, успокойтесь ради бога. Ваш брак вообще недействителен. Вы заставили больного человека жениться на Вас. Да и вообще какая любовь двигала, если Саша (Александр Градский. — Прим. ред.) умер? Какая любовь, где она была? Он умирал один в квартире. Это все бред, не верю. Противно даже!» — высказалась Градская.

Александр Градский и его жена Марина Конашенкова
Александр Градский и его жена Марина Конашенкова

Женщина считает, что Коташенко действовала по указанию "наставников" из корыстных интересов.

«На воре и шапка горит. Молодая девчонка, еще не вступила в наследство, еще идет траур. <…> Для меня эта ситуация — просто позор. Ограбили ее на сто миллионов, прям, конечно!» — заключила она.

Сотрудники органов пояснили, что пока никого из злоумышленников найти и задержать не удалось.

«Работа ведется. Идут допросы возможных свидетелей и тех, кто мог быть связан с преступниками. Отрабатываются все версии. Однако на текущий момент задержаний нет».

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