Сестра Градского заявила, что его брак с Конашенко «недействителен»

Родственница покойного артиста называет ситуацию с ограблением его вдовы "подставой".
«Марина, успокойтесь ради бога. Ваш брак вообще недействителен. Вы заставили больного человека жениться на Вас. Да и вообще какая любовь двигала, если Саша (Александр Градский. — Прим. ред.) умер? Какая любовь, где она была? Он умирал один в квартире. Это все бред, не верю. Противно даже!» — высказалась Градская.
Женщина считает, что Коташенко действовала по указанию "наставников" из корыстных интересов.
«На воре и шапка горит. Молодая девчонка, еще не вступила в наследство, еще идет траур. <…> Для меня эта ситуация — просто позор. Ограбили ее на сто миллионов, прям, конечно!» — заключила она.
Сотрудники органов пояснили, что пока никого из злоумышленников найти и задержать не удалось.
«Работа ведется. Идут допросы возможных свидетелей и тех, кто мог быть связан с преступниками. Отрабатываются все версии. Однако на текущий момент задержаний нет».
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