Сестра Градского заявила, что его брак с Конашенко «недействителен»

Вдову Александра Градского ограбили Марину Коташенко, вдову певица Александра Градского, ограбили сегодня в Подмосковье. Мошенники догнали автомобиль Марины Коташенко на ЦКАД в районе съезда на Киевское шоссе, следуя со стороны д. Глагольево. Она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. После чего трое мужчин вышли из автомобиля и вместе с Мариной уехали на её машине к ней домой. По пути угрожали ей предметами, похожими на пистолет, говорили, что она должна им денег, которые ей не принадлежат и велели позвонить всем, кто был дома, чтобы они ушли оттуда.



Александр Градский и...

Александра Градского россияне назвали музыкантом 2021 года Музыкантом года россияне назвали Александра Градского. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Народный артист России Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Музыкант и композитор является автором музыки к фильмам "Романс о влюбленных", "Узник замка Иф", "Искусство жить в Одессе". Исполнитель песен "Нам не жить друг без друга", "Как молоды мы были". В последние годы был членом жюри телешоу «Голос».



Александр Градский



"На первом месте наша большая потеря Александр Градский - 9%", - сказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров....

Алексей Рыбников стал врио худрука театра Градского Композитор Алексей Рыбников стал временным художественным руководителем театра "Градский холл", сообщается на сайте мэра Москвы. "Обязанности художественного руководителя театра "Градский Холл" временно возложены на народного артиста России композитора Алексея Рыбникова", - указано в сообщении.



Алексей Рыбников



По словам Рыбникова, которые приводятся на сайте, композитор считает своим долгом возглавить театр после ухода Градского.

"Конечно, я, как и все, был потрясен внезапным известием о смерти Александра Градского. Это ярчайшая творческая личность. Его искусство стало настоящим открытием в начале 1970-х годов,...

Александра Градского похоронят 1 декабря Церемония прощания с Александром Градским пройдет в театре «Градский Холл» 1 декабря 2021 года. Гражданская панихида ориентировочно начнется в 11 часов утра, сообщает РИА "Новости". В последние семь лет Александр Градский был художественным руководителем театра.



Александр Градский



Источники сообщают, что Александра Борисовича собираются похоронить на Ваганьковском кладбище. Отметим, что накануне была информация о том, что Градского похоронят на Кузьминском кладбище рядом с родителями. Отмечалось, что такова была последняя воля Александра Борисовича. Но, видимо, близкие решили...