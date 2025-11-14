Юля Паршута и Марк Тишман перепели «Маэстро»

Новая версия «Маэстро» Раймонда Паулса и Ильи Резника, написанная для Аллы Пугачевой, удивляет своим современным звучанием и оригинальной драматургией: вместо привычного монолога теперь мы слышим диалог двух талантливых артистов. Это решение подчеркивает их взаимопонимание и поддержку, которые они испытывают друг к другу на протяжении всего творческого пути.

«Мы хотели создать что-то совершенно новое, но в то же время сохранить дух оригинала», — говорит Юля Паршута.



Юля Паршута и Марк Тишман

«Строчка «у нас одна святая к музыке любовь» определила стопроцентную необходимость делать эту песню. Признаюсь, в этом случае ответственность за звучание практически полностью взяла на себя Юля. Работа не была лёгкой во многом из-за ответственности перед такой легендарной песней», — рассказывает Марк Тишман.

Песня «Маэстро» уже получила положительные отзывы от слушателей на концертных выступлениях артистов.