Юля Паршута спела о боли утраты и новом начале в песне «Птица»

Воры подобрали ключи от квартиры певицы и взломали сейф, забрав деньги и ценные вещи. Юлия...

Воры подобрали ключи от квартиры певицы и взломали сейф, забрав деньги и ценные вещи. Юлия...

Квартиру певицы Юлии Паршуты ограбили во время новогодних праздников.

Квартиру певицы Юлии Паршуты ограбили во время новогодних праздников.

Везувий в песне олицетворяет пылающий вулкан страсти, который разделяют возлюбленные. «...

Везувий в песне олицетворяет пылающий вулкан страсти, который разделяют возлюбленные. «...

Марк Тишман и Юлия Паршута, которых связывают давняя дружба и совместное творчество, стали гостями...

Марк Тишман и Юлия Паршута, которых связывают давняя дружба и совместное творчество, стали гостями...

Марк Тишман и Юлия Паршута встретились на «Авторадио», чтобы спеть вживую свои яркие дуэты и...

Марк Тишман и Юлия Паршута встретились на «Авторадио», чтобы спеть вживую свои яркие дуэты и...

Режиссерами клипа стали сёстры Набока, они показали романтичную курортную историю с прикосновениями...

Режиссерами клипа стали сёстры Набока, они показали романтичную курортную историю с прикосновениями...

Юля Паршута и Марк Тишман выпустили клип на дуэт «Маяковский» в день рождения поэта (смотреть клип).

Юля Паршута и Марк Тишман выпустили клип на дуэт «Маяковский» в день рождения поэта (смотреть клип).

Чувственный вокал в сочетании с house-битами, сексуальная лирика – это все о сингле «Солдаты»,...