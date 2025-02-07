Юля Паршута спела о боли утраты и новом начале в песне «Птица»

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Певица Юля Паршута представила авторскую песню «Птица» о своей личной истории проживания чувств (слушать песню).

Новая песня Юли — это ее личная история о боли, любви и надежде. Песня состоит из трех частей и отражает этапы проживания тонких чувств: от первого вздоха любви и полной самоотдачи до боли утраты и светлой надежды и силы на новое начало.

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«Для меня композиция получилась многослойной. Первая часть — человек полюбил и вручает любимому свою душу, как поющую чашу. Вторая — это проживание боли потери и разочарования, но с глубокой и мощной надеждой внутри. Третья — сила жизни, пускающая корни через молитву и обретающая свои цветы», — поделилась певица.

Юлия Паршута
Юля Паршута

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