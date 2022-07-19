Марк Тишман и Юлия Паршута полюбили, как «Маяковский»

Режиссерами клипа стали сёстры Набока, они показали романтичную курортную историю с прикосновениями артистов друг к другу и признаниями в том, что они любят друг друга так, как «любил Лилю Брик Маяковский». Партию дудука записал Норайр Барсегян.
Клип вышел 19 июля, в день рождения поэта Владимира Маяковского.
«Что? Да! Он родился 19 июля. Как так? Точно! Всё, сомнений нет, значит, и день рождения нашего клипа. Знак, совпадение, случайность? Так бывает, нужно подумать… Маяковский родился в селе Багдади, режиссёры клипа — сёстры Набока — в Лазаревском, мы — в Адлере и Махачкале, клип родится — в середине лета. Как это всё соединится?», - интригует Марк Тишман.
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