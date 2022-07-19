Марк Тишман и Юлия Паршута полюбили, как «Маяковский»

Об этом он рассказал в инстаграм.







«Бывает, каникулы заканчиваются и так. Падение со скутера, чтобы избежать столкновения. Без переломов. Наложили швы. Долетел до дома. Уже в Москве под наблюдением наших врачей. Жить буду. Даже хочу долго, интересно, талантливо, светло. Всегда анализирую ситуацию и пытаюсь понять - всё ведь неспроста. Понял, сделал выводы. Наверное, так было надо даже. Быстрее и точнее приходит понимание каких-то важных вещей - корректировка курса, так сказать», -